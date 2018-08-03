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حتى عون فشل (عبدو طراف)

3
AUGUST
2018
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عبدو طراف -
 
يكفي ان نراجع  مسار الاحداث منذ سنة ونصف تقريبا وحتى اليوم وندقق في خلفيات الهجمة الاعلامية الاعلانية (فايسبوك واقلام صفراء وصحف وتلفزيونات وزمر المجتمع المدني..) وكلها مدفوعة الثمن !! لنضيفها على التراصص الواضح (بين اركان الحكم ابناء الطائف واركان الخيانة التي اوصلتنا الى الطائف) لكي نكتشف الهدف الحقيقي وهو على الشكل التالي:
 
هجوم متواصل على التيار الوطني الحر بالمباشر وهجوم مبطن عبر السوشيال ميديا على شخص الرئيس لزرع الشكوك بأن عون وتياره  هم ليسوا فقط فاسدين كما غيرهم لا بل هم اكثر فسادا وجشعاً...
 
فصار لصوص الطائف داخل مجلس الوزراء يعرقلون كل مشاريع وزراء التيار .. وعندما يفشلون في عرقلة مشروع ما يتحولون نحو مهاجمة المشروع واثارة الشكوك حوله لجعل الناس ترفضه وعندها يتحقق الهدف ! ويكفي ان نراقب كيف تم تحميل الوضع البيئي المزري المزمن والوضع الاقتصادي المتدهور المزمن (للعهد) عرقلوا شراء الكهرباء من البواخر ثم عرقلو استجرار الكهرباء من سوريا وعرقلوا ايضا بناء المعامل على اليابسة  وحاولو عرقلة السدود وما يزالون ! عرقلو انهاء ازمة جسر جل الديب كما عرقلو تنفيذ مشروع اوتوستراد بيروت الشمال !! وعرقلوا ومنعوا بالتكافل والتضامن بينهم عملية التغيير في حاكمية مصرف لبنان كما في شركة الطيران الوطنية ! واليوم يعرقلون تشكيل الحكومة للاسباب ذاتها والاهداف ذاتها... 
 
ايها المسيحييون وايها اللبنانييون ! هذا ميشال عون تبعكن يلي طوشتونا فيه على مدى ثلاثين سنة ! لقد مر ثلث ولايته ولم ينفذ شيئا من ما وعدكم فيه !! عودو الى يأسكم وعودوا الى احضاننا (سيبة الطائف) بري حريري جنبلاط والمتعهدين الصغار (فرنجية الخازن المر سكاف ) وبالطبع وكالعادة بدعم وغطاء  مثلث الخيانة (كتائب قوات مستقلين) ليكتمل  الدور في عملية التيئيس ... 
 
عسى ان نكون اكثر ايماناً واكثر حذراً ... انه الحل الأخير قبل السقوط الأخير فلا تسمعوا نعيق الغربان وتذكروا في كل لحظة بان ميشال عون استلم الحكم والبلاد غارقة بمئة مليار ديون وشواطئها منهوبة قبل وصوله وجبالها نهشت قبله بسنوات طوال  وان ادارتكم نخرها سوس المحاسيب قبل عون بدهور !! وشعبها تقاسمه سماسرة الطوائف قبل عون بعشرات السنين وكونوا اكيدين ان سقوطَه يعني سقوطكم ونجاحه يعني نجاح بارقة الامل الوحيدة لوطن ما اشبه بالحلم .... 
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