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أرسلان عبر تويتر: التعرّض لشهداء أيّ كان من اللبنانيين مرفوض ومدان

3
AUGUST
2018
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غرّد رئيس كتلة ضمانة الجبل الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "طالعنا أحدهم بكلام موتور وحاقد لا يليق إلا بقائله وهذا الامر مستغرب بشدة لأنه لا يصدر الا عن حقد دفين نستنكره أشد الاستنكار ونعتبره مَسٌّ بكرامة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاضن لجميع اللبنانيين دون استثناء وليس لغيره، وبتّ أشك كثيرا لصالح من يعمل قائل الكلام؟؟؟".
 
 
 
وأضاف: "التعرض لشهداء أيّ كان من اللبنانيين الذين سقطوا إبان الحرب المشؤومة التي ما زلنا ندفع ثمنها غالياً نحن وأولادنا غير المقبول لا بالشكل ولا بالمضمون وكلامه بأنه يقصد شهداء الحزب التقدمي الاشتراكي عذرٌ أقبح من ذنب وأيضاً نستنكره ولا نقبل به لا من قريب ولا من بعيد وهذا تعرض لنا جميعا في الجبل دروزاً ومسيحيين".
 
 
 
وختم بالقول: "نحن نعمل ليل نهار لتثبيت الشراكة والوحدة والعيش الواحد في الجبل ليس لكي يأتينا أحدهم وينبش القبور ويفتح أبواباً للفتنة، ولا يجوز الا الترحّم على جميع شهداء الحرب ولا يحق لأحد محاكمة أحد عن مواقف أصبحت من الماضي ولا تأتي الا بالضرر على وحدة اللبنانيين التي لا نقبل بها لا نحن ولا فخامة الرئيس ولا الأخ جبران باسيل".
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