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بالصورة - عملية خاطفة في الليلكي.. هكذا تم توقيف أحد أخطر المطلوبين!

3
AUGUST
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: 
 
"في إطار متابعتها المستمرة وملاحقتها لأخطر المطلوبين للقضاء بجرائم السلب والسرقة، وبخاصةٍ أولئك الذين يتوارون في مناطق تتّسم بالحساسية الأمنية.
 
ونتيجة للاستقصاءات والتحريات والمتابعة الحثيثة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين، بحقّه /35/ مذكرة قضائية بجرائم: تأليف عصابة، وسرقة، وسلب، ومحاولة قتل.
 
بتاريخ 31/7/2018، ومن خلال خطة محكمة وعمليات رصد دقيقة - حالت دون تمكّن المطلوب من الفرار أو استعمال السلاح - نفّذت قوة من الشعبة المذكورة عملية خاطفة ونوعية في محلّة الليلكي، أدّت إلى توقيفه، ويدعى:
 
- ع. ح. (مواليد عام 1980، لبناني)
 
بالتحقيق معه، اعترف انه وبعد خروجه من السجن منذ حوالي 4 سنوات، قام بتنفيذ أكثر من /50/ عملية سرقة دراجة آلية و"ATV" من مناطق عدّة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، منها: رأس النبع، الأشرفية، مار الياس، الظريف، الدورة، سن الفيل، الجديدة، المنصورية، ضبية، سدّ البوشرية، الدكوانة...
 
كما اعترف بتهريب المسروقات إلى سوريا، بالاشتراك مع آخرين، وأنه يتقاضى عن كل عملية سرقة مبلغاً من المال يتراوح ما بين الـ/500/ والـ/3500/ دولار أميركي، وفقاً لنوع الدراجة الآلية المسروقة وقيمتها.
 
أجري المقتضى القانوني بحقه، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين".
 
 
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