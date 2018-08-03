اسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 03-08-2018

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الجمهورية

استعداد

تستعدّ شخصية قريبة من مرجع كبير للدخول بفاعلية أكثر في الشأن العام فيما كان عملها حالياً في الظل.

تحذير

شهد إجتماع روحي نقاشاً كبيراً حول موقف من ملف زراعي دقيق إنتهى الى التحذير من خطورة هذا الأمر.

ملاحظة

يلاحَظ أن مرجعاً بارزاً إستقبل في المدة الأخيرة أكثر من مرة وزيراً سيادياً على رغم الخلاف مع فريق الوزير.



البناء

كواليس

قالت مصادر على صلة بالمفاوضات اليمنية ّإن ارتباكاً يسيطر على الموقف السعودي تجاه الاختيار بين مواصلة الحرب أو ارتضاء الدخول في مفاوضات جدية، ومصدر هذا الارتباك هو العجز عن التسليم بالفشل العسكري عبر فتح باب التفاوض من جهة، ومن جهة أخرى العجز عن تحمّل التبعات التي يرتبها العمل العسكري على الملاحة في البحر الأحمر وسوق النفط بعد الهجمات التي طاولت ناقلة نفط سعودية، ووضعت المصادر حركة المبعوث الأممي في هذه المرحلة في دائرة تشجيع السعودية على النزول عن شجرة الحرب.



اللواء

همس

ما يزال يدور اللغط حول موعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى بيروت وارتباطها باستحقاقات مفيدة للبلدين.

لغز

وضعت أطراف معنية مباشرة بتأليف الحكومة في أجواء إمكان المبادرة لقضاء عطلة آب خارج البلاد؟!

غمز

لا يُخفي أحد النواب وجود تداخل مصالح إقليمية مباشرة ذات تأثير على تأخير ولادة الحكومة.

المستقبل



يقال

إنّ ديبلوماسيين غربيين لاحظوا أن الإدارة الفرنسية باتت أقلّ تشدداً في الموقف بالنسبة إلى ملف عودة النازحين السوريين في ضوء المبادرة الروسية التي ظهرت أخيراً بالتعاون مع الأمم المتحدة المتحدة والمجتمع الدولي.