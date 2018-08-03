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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 03-08-2018

3
AUGUST
2018
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النهار
باسيل لـ"النهار": عندما يطلبني الحريري يجدني

الاخبار
الحريري - باسيل: من ينتظر من؟

الجمهورية
إنخفاض منسوب التفاؤل بالتأليف... والأفرقاء يستثمرون في التأخير

البناء
تأقلم محلي مع تعثر الحكومة وتمترس عند العقد... بانتظار تنازل سعودي عن الثلث المعطل

اللواء
الحكومة في براد آب وبعبدا تعتبر المشكلة عند الحريري وحلفائه!

المستقبل
مبادرة «قواتية» لتسهيل التأليف

الديار
ضغوط أميركيّة مُرتقبة لـ«سحب» حزب الله من جنوب سوريا...
جنبلاط يربط بين مُحاولات «تحجيم» الدروز ورغبة عون «بإضعافه»
بعبدا تعيد «حصّة» القوات اللبنانيّة الى «ملعب» رئيس الحكومة!

 

L'orient le Jour

Du détroit d’Ormuz à la mer Rouge, l’Iran se veut sur tous les fronts

Gouvernement : Aoun se lave les mains du blocage et renvoie la balle à Hariri

Montagne druzo-chrétienne : Que l’État « ne nous force pas à partir une deuxième fois »

Matthieu Chedid : Mon envie d’explorer la culture libanaise est profonde

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