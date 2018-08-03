حايك: تحريف التفسير هو مناف لحقيقة مقصدي ومخالف لتفكيري

A + A -

صدر عن عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ناجي حايك البيان التالي:

في خضمّ النقاش السياسي، نشر كلام على صفحتي على مواقع التواصل الاجتماعي شكّل اساءة لطائفة الموحدين الدروز التي اكن لها كما لجميع الطوائف كل الاحترام والمودة.

اذ أني اعتذر عن هذا الكلام، اعتبر ان تحريف التفسير هو مناف لحقيقة مقصدي ومخالف لتفكيري ومدرستي الوطنية الحريصة على المصالحة في الجبل وعلى التعايش بين جميع المكوّنات في لبنان. ومنعاً لاي تفاقم اتمنى على الجميع عدم الإنزلاق الى الفتنة وحصر النقاش في الإطار السياسي البحت حفاظاً على وحدتنا وصوناً لوطننا لبنان.