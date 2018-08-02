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وطنية - * نشرة أخبار تلفزيون "او تي في"



بين بيت الوسط أمس وقصر بعبدا اليوم، تنقل الملف الحكومي. أما الجامع، فالقوات اللبنانية، التي التقى رئيسها ليلا رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبل أن يزور وزير إعلامها ملحم رياشي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.



وبعيد لقائه بالرئيس عون، أعلن رياشي أن رئيس الجمهورية أبلغه أن موضوع منح حقيبة سيادية للقوات يتم بحثه مع الحريري. وفي الموازاة، كشف النائب الياس بو صعب للأوتيفي أن رئيس الجمهورية أبلغ رياشي أن نائب رئيس الحكومة يسميه الرئيس.



وتعليقا على لقاء بيت الوسط امس، اشار مصدر متابع للأوتيفي الى ان لقاء الحريري - جعجع دليل اضافي الى ان العقدة في موضوع التمثيل المسيحي في الحكومة هي عند القوات، ويجب حلها مع رئيسها سمير جعجع، ولذلك فالاجتماع بين الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل لم يكن له لزوم، لأن لا مشكلة ولا عقدة في ما يطلبه التيار الوطني الحر. وختم المصدر بالقول: التيار يطالب بأقل من حقه، وغيره يطلب اكثر مما يحق له بناء على نتائج الانتخابات وهنا جوهر تعطيل التشكيل.



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*نشرة أخبار تلفزيون "لبنان"



ارتفعت حرارة الاتصالات على مسار تأليف الحكومة، خصوصا البعيدة من الأضواء، إضافة الى تلك المعلنة... والرئيس المكلف سعد الحريري يزخِم لقاءاتِه واتصالاتِه متناغما مع كلام رئيس الجمهورية العماد عون في الكلية الحربية في عيد الجيش أمس، لجهة قيام حكومة وحدة وطنية، ويبدو أنه تمت حلحلة ما يسمى عقدة تمثيل القوات اللبنانية، ويعمل الآن على حلحلة ما يسمى عقدة التوزير الدرزي..



ومساء اليوم زار النائب هادي أبو الحسن الدكتور جعجع موفدا من وليد بك الى معراب حيث صرح ابو الحسن أن وجهات النظر متطابقة بيننا وبين رئيس حزب القوات، كما نعمل لطي ملف المهجرين في شكل كامل...



في الغضون، العجلة الإقتصادية تنتظر التعجيل بتأليف الحكومة، في وقت اشتدت وطأة توقف القروض السكنية وبعض المسائل الأخرى..



وفيما حذر رئيس جمعية المصارف من عصابات ترمي للنيل من المصارف، أحكم حاكم مصرف لبنان قبضته في السياسة النقدية التي تتبعها المصارف من أجل تحصين الإستقرار بعد إجراءاته لحماية بعض المصارف..



وفي المنطقة يتظهر أكثر فأكثر مدى ترامي دور روسيا وبروزه خصوصا، على خط أزمة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، من تركيا والأردن ولبنان، كما على خط الوضع الإقليمي إنطلاقا من شريط الحدود في الجولان، مع الإشارة من جديد الى تأمين ابتعاد القوات الإيرانية عن هذا الخط خمسة وثمانين كيلومترا من أجل عدم إزعاج الإسرائيليين..



وليس بعيدا من الأمر، ما أعلنه الاسرائيليون عن قتلهم سبعة مسلحين كانوا يحاولون ليل الأربعاء-الخميس اجتياز الخط الجولاني انطلاقا من الأراضي السورية. فيما أفيغدور ليبرمان ذر قرنه، وزعم أن الاستقرار يعود الى تلك المنطقة مع استعادة بشار

الأسد الحكم في سوريا بالكامل...



إيرانيا، الأنظار متجهة الى ما تحضره إدارة ترامب من عقوبات أميركية إضافية على إيران بالدولار وبالإقتصاد، ويتوقع الإعلام الرسمي في طهران ظهور هذه العقوبات مطلع الأسبوع المقبل..



بالعودة محليا، وزير الاعلام ملحم رياشي أبلغ رئيس الجمهورية موقفا متقدما لحزب القوات اللبنانية لمساعدة الرئيس الحريري في مهمته.



وترقب أوساط سياسية لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، وكذلك لقاء بين الرئيس الحريري والزعيم وليد جنبلاط.



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* نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"



سبات عميق يغط فيه ملف تأليف الحكومة.. وعلى مساره لم تسجل الوقائع البارزة سوى زيارة الوزير ملحم رياشي الى قصر بعبدا ناقلا رسالة من سمير جعجع إلى رئيس الجمهورية فيها استعداد لتسهيل مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي كان قد استقبل ليلا رئيس حزب القوات اللبنانية.



رئيس مجلس النواب نبيه بري كان يوسع اهتماماته في اتجاهات قومية أبعد من لبنان وتفاصيله وهمومه المحلية.



فبرعايته عقد اجتماع بين حركتي حماس وفتح في لبنان في مقر المكتب السياسي لحركة أمل حيث شدد المجتمعون على التمسك بالحوار وعلى تحييد السفارة الفلسطينية في لبنان عن الخلافات لتبقى سفارة لكل الفلسطينيين كما أكدوا رفضهم وإدانتهم لصفقة القرن الأميركية.



المجتمعون قدروا للرئيس بري جهوده الدائمة لدعم القضية الفلسطينية وإصلاح ذات البين وتحقيق المصالحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها أهم سلاح لمواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية.



على المستوى التشريعي جلسة للجان النيابية المشتركة وضعت المداميك الرئيسية لقانون مهم يتعلق بالمعاملات الالكترونية ويتوقع إقراره الخميس المقبل مثلما يتوقع ايضا اقرار قانون يتعلق بمكافحة الفساد في النفط والغاز.



ومن تحت قبة البرلمان رد الوزير غازي زعيتر على الافتراء الأسود وغير الأمين الذي طاوله في موضوع كسارة كفرفالوس.



الرد جاء مدعما بالوثائق والوقائع وتضمن إعلانا عن احتفاظ الوزير بحقه في ملاحقة أي شخص أو وسيلة اعلامية.



النقل البري كانت اتحاداته ونقاباته على موعد اليوم مع اعتصامات امام مراكز مصلحة تسجيل السيارات على امتداد لبنان وذلك دفعا لمطالبها التي سبق أن تم الاتفاق على تلبيتها مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية برعاية رئيس الجمهورية.



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* نشرة أخبار تلفزيون "المنار"



صفا الجنوب السوري من بقايا التكفيريين والارهاب، فتقطعت بتل ابيب السبل ورضخت لواقع الامر الذي اعاد سوريا الى ما قبل الفتنة المروية بكل اشكال الدعم الاسرائيلي والاميركي والعربي، من غرفة الموك الى قرى حوض اليرموك..



نظف الجيش السوري درعا والقنيطرة والسويداء من بقايا الارهاب كما اعلنت وزارة الدفاع الروسية، وعادت القوات الدولية لتسير دورياتها عند حدود الجولان، في اعلان لانتهاء جولة جديدة واستراتيجية من جولات الحرب لمصلحة اهل الارض، تقرب سوريا من اعلان نصرها الحاسم على فتنة السبع سنوات..



انتصار عند الحدود، وضع حدودا جديدة لكل الاعداء، لا سيما الصهاينة الواقفين عند التطورات معترفين على لسان وزير حربهم افغدور ليبرمان ان الحرب في سوريا انتهت..

اما الحرب على اليمن، فما زالت نتائجها مقلقة للحكومة العبرية، التي وقف رئيسها عند الصواريخ اليمنية التي اصابت البوارج السعودية في البحر الاحمر، معتبرا انها رسائل ايرانية..



في لبنان رسائل رئيس الجمهورية من على منبر الجيش بالامس حركت المياه الحكومية.. فبعد زيارة رئيس حزب القوات الى منزل الرئيس المكلف، رسائل كلف بها وزير الاعلام ملحم رياشي الى بعبدا مفادها إمكانية تخلي القوات عن منصب نائب رئيس الحكومة، على أن تكون من ضمن حصتهم حقيبة سيادية، فأعاده الرئيس ميشال عون بحسب مصادر للمنار الى الرئيس الحريري، لأنه هو من يشكل الحكومة..



اما العودة الى اصل المشكلة، فليست المطالب المنتفخة، بل من نفخها من خارج الحدود للتعطيل على ما تقول المصادر للمنار..



ومن ساحة النجمة قول كهربائي، نقل الباخرة الثالثة من الجية الى الذوق على طريق كسروان، ونقل المشكلة من مكان الى مكان، دون حل لازمة العتمة التي تلامس حد المعضلة الوطنية.



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* نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"



لم ينقشع الضباب المحيط بمسار تشكيل الحكومة والامور لا تزال في دائرة المراوحة وسط اتصالات ولقاءات ملحوظة .



وفي المؤشرات العملانية لهذه الصورة ما جاء في كلام الوزير ملحم الرياشي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون ناقلا عنه ان موضوع منح حقيبة سيادية للقوات يتم بحثه مع الرئيس المكلف سعد الحريري.



واذا كانت مناسبة زيارة الرياشي لبعبدا هي لنقل رسالة من رئيس حزب القوات سمير جعجع الى الرئيس عون فان الرسالة التي اعلن عنها وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال من بعبدا حمالة اوجه وتوحي ان العقدة لا تزال على حالها.



رسالة جعجع الى عون كان سبقها لقاء بين الحريري وجعجع في بيت الوسط الليلة الماضية دعا خلاله الرئيس الحريري وفق مصادر مقربة الى توسيع مساحات الحوار بين كل الاطراف المعنية لخلق الجو المناسب من اجل تسهيل ولادة الحكومة . الرئيس الحريري كان وجه دعوة مماثلة للتيار الوطني الحر لخلق مساحات الحوار مع كافة الاطراف المعنية بالتشكيل.



ماليا وبعد موجة من الاشاعات التي طاولت القطاع المصرفي اكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه أن حكمة السلطات النقدية ويقظة السلطات الرقابية والأمنية كفيلة بصون الاستقرار النقدي على نحو مستدام وبحماية النظام المصرفي اللبناني ومصالح المستثمرين والمودعين.



اقليميا تظاهرات مناهضة للنظام الإيراني في أنحاء مختلفة من البلاد احتجاجا على تدهور الاقتصاد وانهيار الريال والفساد والقمع.



الشعارات طالبت المرشد الاعلى بالخجل والرحيل الامر الذي ادى الى صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين.



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* نشرة أخبار تلفزيون "ال بي سي"



طالما أن العقد هي ذاتها فإن النتيجة هي ذاتها: لا تشكيلة في المدى المنظور ، والعقد مسيحية ودرزية وسنية ، بدرجات متفاوتة ، وهذا السطر يتكرر منذ بداية حزيران الماضي ، أي بعد أسبوع على التكليف ، وفي كل يوم يتخذ صيغة مغايرة :



حينا يكون : العقدة مسيحية درزية سنية ، وحينا آخر تحل الدرزية قبل المسيحية ، وأحيانا تتقدم السنية على المسيحية والدرزية ...



إنها لعبة ثلاثة مصطلحات تكررت حتى اليوم نحو سبعين مرة تقريبا ، بعدد الأيام التي مرت من التكليف إلى اليوم ... لكن من حسنات هذا التعثر ، إذا صح تسميتها بالحسنات ، فإنها تكشف نيات كل فريق إما بالتأثير في قرار السلطة التنفيذية وإما بوضع اليد على قرار السلطة التنفيذية ، لكن حين تكشف اللعبة ، وهذا ما هو حاصل ، فإن تبادل الفيتوات هو المعركة الاستباقية لما يمكن ان يحدث داخل جلسات مجلس الوزراء ...



المساعي وصلت إلى خواتيم مقفلة :



رئيس الجمهورية لم يعد لديه ما يقوله ، الرئيس المكلف لم يعد لديه ما يقدمه ، ورئيس مجلس النواب نبه وحذر وقضي الأمر ...



في الإنتظار ، الأزمات تتراكم من دون بصيص معالجات ، خصوصا ان معظم المعالجات تحتاج إلى سلطة تنفيذية مكتملة الصلاحيات لا سلطة تصريف أعمال ، أما متى تنتهي هذه الحالة الشاذة فلا أحد يملك جوابا شافيا .



إسراء سلطان ، الباخرة الثالثة ، ستغادر الجية لتنتقل إلى الذوق لأنها لن تستطيع ان تولد بكل طاقتها هناك ...



أما الأزمات المتبقية ، من إسكان إلى إستحقاقات فوائد الديْن إلى غيرها من الأزمات ، فإنها تلقي بكل طاقتها على كاهل اللبنانيين من دون أمل في معالجتها بالسرعة الملائمة ، والبداية من إسراء سلطان.



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* نشرة أخبار تلفزيون "ام تي في"



ما عاد الدعوات الى توحيد المعايير تسهيلا لتأليف الحكومة تكفي، ولا الدعوات الى احترام الاوزان النيابية التي لا تزال.. ولا مساحات تفسير صلاحيات الرئيس المكلف التي لا تحتمل.. اقبالا، اين المشكلة اذا؟ المشكلة في ارادة اقليمية لها مناصروها ورسلها في لبنان ولم تعد قابلة للاخفاء تقول بضرورة قيام حكومة لبنانية تواكب بطواعية استعادة النظام السوري مقاليد السلطة، خصوصا ان المناطق التي سيسمح للاسد بحكمها ملاصقة جغرافيا للبنان، صحيح ان صراع الاحجام والحصص في الداخل حقيقي ويشكل ستارا كثيفا للمشروع المذكور لكنه ليس السبب الرئيسي لتأخر التأليف.



بل ان الستار يتمزق على يد حلفاء سوريا الذين وما ان بلغ الاسد معبر نصيب مع الاردن وتكليفه مجددا حراسة حدود اسرائيل في الجولان حتى ضربوا حصارا سياسيا فاقعا على دولتهم، وقد كشف السفير السوري بزيارته وزير الخارجية اللبنانية كل المستور، من هنا فإن كل ما نشهده من تحركات على خط التأليف لا يعدو كونه محاولات لتأكيد ربط النزاع بين الشركاء الألداء منعا للانزلاق الى ما يخرب الواقع الحالي رغم التعتير الذي هو فيه، فرغم الاختلافات العميقة لا مصلحة لأحد بالتخلص الان من الرئيس الحريري ولا في خوض المغامرة الكارثية لحكومة الأكثرية وقد ظهر الحرص جليا في موقف الرئيس بري المفرمل وفي كلام الرئيس عون الحريص على الحكومة الجامعة وفي استقباله الوزير ملحم رياشي موفدا من الدكتور جعجع، وفي الاجتماع التنسيقي المهدئ للعبة بين الرئيس المكلف ورئيس القوات.



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* نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"



بمفعول رجعي عن شهرين من التكليف بلا تأليف فإن الزيارات وزيارات رد الإجر وحدها تملأ الفراغ ولكن ليس في المكان المناسب. وفي رسم تشبيهي لمسار الأمور فلا لقاء بري باسيل شال الزير من عين التينة ولا لقاء المستشار علي حسن خليل والرئيس المكلف أزاح العقد في بيت الوسط ولا استقبال الحريري سمير جعجع نزل بردا وسلاما وعليه فإن حرب اللقاءات واللقاءات المضادة التي تجري على موائد ليلية لا تغني عن تجاوز قطوع الحصص والحقائب, ولا تسمن من تأليف حكومة ومن هذه المراوحة دخل التأليف في مرحلة عسر الهضم فيما الأمور تتجه من سيئ إلى أسوأ. في جديد الحراك الحكومي زيارة قام بها وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي لرئيس الجمهورية ناقلا إليه أجواء لقاء الأمس في بيت الوسط وفي معلومات الجديد عن حراك اليوم والساعات الماضية فإن القوات أبلغت عون عدم تمسكها بمنصب نائب رئيس الحكومة الذي لم يلحظْه اتفاق معراب إنما نقلت تمسكها بتقاسم الوزارتين السياديتين المسيحيتين مناصفة بين التيار الوطني الحر والقوات وذلك تطبيقا لمضمون الاتفاق عون بدا متفهما لموقف القوات إنما أبلغ الرياشي تعليق العمل باتفاق معراب وأن الحقيبة السيادية التي يطالبون بها ما عليهم سوى النقاش بشأنها مع الرئيس المكلف وبحسب مصادر مقربة الى بيت الوسط فإن لقاء الأمس بين الحريري وجعجع لم يأت ردا على لقاء بري باسيل بل جاء في إطار التشاور وأضافت المصادر إن الحريري قال لجعجع إنه حصل للقوات أربعة مقاعد ويبقى عليهم إقناع الرئيس عون بإعطائهم حقيبة سيادية أو نائب رئيس الحكومة. لا تأليف إذا ولا تلحين ولكنْ ثمة من يستغل فترة الضياع ويحول ختم المخترة الى مكتب خدْمات لتجنيس سوريين مسيحيين لقاء بدل مالي لا علم للمعنيين بمرسومه وثمة من ينغم على هواه ويستغل فترة تصريف الأعمال ليعين نفسه متصرفا بأختام وزارة الزراعة ولغاية في نفس غاز وقع على مستندات تجيز نهش جبلين على كتف جزين الجديد نشرت بالوثائق تحقيقا عن كسارة كفرفالوس وتورط وزير الزراعة مع غيره بالمستندات فكان رد الوزير أن اتهمنا بسوء الأمانة في نقل المعلومة وللأمانة فإن الوزير المعني وقع في شر رده فأول مغالطة أعطى ترخيص استصلاح الأرض في منطقة حرجية من دون الكشف عليها وفي مغالطة ثانية وقع مستندا آخر يجيز قطع الأشجار بلا إجراء كشف أيضا وفي المغالطة الثالثة أبرز وثيقة تجيز استصلاح أرض لكسارة ومقلع لفترة أربعة أعوام علما أن الفترة المحددة لهذا النوع من الأعمال لا تتعدى السنة الواحدة وأكثر نقول للوزير إن المستند الثالث الذي لم يتجرأ على إبرازه والذي كاد يوقعه لولا تدخل مراجع عليا وثنيه عن الأمر موجود في مكتبه في الوزارة ولثقتنا بأمانة الوزير نترك له كشف أمانته وإلى ذلك الحين فإن وادي الحجير الذي تحول الى مقبرة الميركافا ذات نصر تموز سيجه بعض النافذين بثلاثة مكبات ومعمل لتدوير الإطارات المستعملة لسان حال المواطن سيكشفها في سياق النشرة بتحقيقين اليوم وغدا والغد للمعنيين ليس ببعيد.



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