living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النائب شامل روكز: من كل نواب كسروان...مبروك

2
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرّد النائب شامل روكز مهنئاً اهالي كسروان بتأمين طاقة من الباخرة لفترة ثلاثة أشهر يكون في حينها العمل على اصلاح المجموعتين المتوقفتين وقال: ما بين ٢٢ و٢٤ ساعة تغذية كهربائية يومياً سيستفيد منها قضاء كسروان وجزء من جبيل والمتن بعد ربط الباخرة الثالثة بمعمل الزوق لمدة ثلاثة أشهر. هذه الخطوة تأتي في فترة الذروة من الطلب على الطاقة الكهربائية وجاءت بتفاهم نواب كسروان في تكتل لبنان القوي مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، هذه الخطوة لا تعني انتقاصاً من حق أي منطقة من المناطق و لا تأتي في إطار حرمانها، إلا أن الطاقة الإضافية من الباخرة الثالثة تحمل حلّاً لوضع كسروان وجزء من جبيل والمتن بعد توقّف مجموعتين في معمل الزوق عن العمل بانتظار صيانتهما. واثر اجتماعنا بالوزير أبي خليل، وفي إطار التعاون مع كل الأطراف لما فيه مصلحة الكسروانيين، اتصلت بكلّ من النائبين فريد الخازن وشوقي الدكاش لوضعهما في جوّ التفاهم. من كل نواب كسروان...مبروك

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout