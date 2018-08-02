النائب شامل روكز: من كل نواب كسروان...مبروك

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غرّد النائب شامل روكز مهنئاً اهالي كسروان بتأمين طاقة من الباخرة لفترة ثلاثة أشهر يكون في حينها العمل على اصلاح المجموعتين المتوقفتين وقال: ما بين ٢٢ و٢٤ ساعة تغذية كهربائية يومياً سيستفيد منها قضاء كسروان وجزء من جبيل والمتن بعد ربط الباخرة الثالثة بمعمل الزوق لمدة ثلاثة أشهر. هذه الخطوة تأتي في فترة الذروة من الطلب على الطاقة الكهربائية وجاءت بتفاهم نواب كسروان في تكتل لبنان القوي مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل، هذه الخطوة لا تعني انتقاصاً من حق أي منطقة من المناطق و لا تأتي في إطار حرمانها، إلا أن الطاقة الإضافية من الباخرة الثالثة تحمل حلّاً لوضع كسروان وجزء من جبيل والمتن بعد توقّف مجموعتين في معمل الزوق عن العمل بانتظار صيانتهما. واثر اجتماعنا بالوزير أبي خليل، وفي إطار التعاون مع كل الأطراف لما فيه مصلحة الكسروانيين، اتصلت بكلّ من النائبين فريد الخازن وشوقي الدكاش لوضعهما في جوّ التفاهم. من كل نواب كسروان...مبروك