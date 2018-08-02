حل للكهرباء في كسروان بعد لقاء نواب كسروان في تكتل لبنان القوي ووزير الطاقة

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بعد انقطاع ملحوظ في التيار الكهربائي في منطقة كسروان نتيجة النقص الحاصل بالتغذية على الشبكة وتوقف مجموعتين انتاجيتين عن العمل في معمل الذوق الحراري، التقى وزير الطاقة سيزار ابي خليل نواب كسروان شامل روكز وروجيه عازار ونعمة افرام الذين تباحثوا معه في سبل زيادة التغذية، ولاسيما عبر الباخرة الثالثة المجانية التي كانت وضعت في الجية حيث لا يمكنها تصريف كامل انتاجها، فيما ستتمكن من ذلك الى حد كبير في الزوق



وزير الطاقة وعد النواب العمل سريعًا لاعادة رفع التغذية في كسروان كما في المناطق المجاورة، مشيرًا الى امكانية ان تلامس ال 22 ساعة يوميًا



من المفترض ان يستغرق نقل الباخرة ايامًا قليلة بعد ان يتم تحضير الموقع، علمًا ان الاشهر الثلاثة ستشهد صيانة المجموعتين المعطلتين، على ان تعود الباخرة في تشرين الاول وتغادر الى حيث لديها ارتباطات.