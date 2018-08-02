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بو صعب رداً على مقال نشر على موقع الكلمة اون لاين: كاتب المقال درج على اختلاق الاكاذيب وفبركة الاشاعات من اجل الابتزاز المادي

2
AUGUST
2018
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تكذيب صادر عن مكتب النائب بو صعب حول مقال الكلمة اونلاين:

نفياً قاطعاً لما ورد في المقال المنشور على موقع الكلمة اون لاين بتاريخ اليوم تحت عنوان "بو صعب يقدم مدخول جوليا الى حزب الله" ، يؤكد الوزير اياس بو صعب ان ما ورد في هذا المقال هو محض اكاذيب و لا اساس له من الصحة.
وان السيد سيمون ابو فاضل – كاتب هذا المقال قد درج على اختلاق الاكاذيب وفبركة الاشاعات ونسج الدسائس من اجل الابتزاز المادي الرخيص.
وعليه يهم الوزير بو صعب ان يؤكد :
1- ان الاخراج الضخم الذي حظيت به حفلات السيدة جوليا قد كلف اضعاف عائداتها ، بحيث لا يوجد اية ارباح ، وذلك حرصاً منها على تقديم افضل و اضخم انتاج فني لجمهورها.
2- انه لم يلتق في يوم من الايام الحاج وفيق صفا ، ولم يقدم اية عائدات مزعومة للحفلتين الى حزب الله بخلاف ما ورد زوراً في الموقع الالكتروني الكاذب المسمى AlkalimaOnline.
3- انه سوف يقاضي السيد سمعان ابو فاضل امام القضاء الجزائي المختص لوضع حد لٳساءاته و ابتزازه المتمادي.
وان الوزير بو صعب يضع هذه الافعال الجرمية امام معالي وزير الاعلام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق دكانة الابتزاز هذه التي تتلطى وراء حرية الصحافة و الاعلام.

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