من يعرقل التأليف وهل تعطى القوات حقيبة سيادية؟

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من يعرقل تأليف الحكومة؟ الاجابة على هذا السؤال اليوم باتت اسهل من السابق فالخيط الاسود بدأ يتضح من الابيض اذ يكفيك رصد حركة الاتصالات والاجتماعات التي شهدتها الساعات الماضية.

بالامس يلتقي رئيس حزب القوات الرئيس المكلف في بيت الوسط واليوم يحط وزير الاعلام في بعبدا ناقلا رسالة من جعجع حول استعداد القوات لتسيهل مهمة الرئيس المكلف ولكن ضمن الحد الادنى المطلوب للحجم الانتخابي والوزن السياسي.

مصادر رفيعة كشفت لل او تي في ان رئيس الجمهورية كان حازما امام ضيفه بموقفه حول منصب نائب رئيس حكومة وهو الموقف الذي بات معروفا انه من حصة الرئيس من هنا اتت مطالبة رياشي بحقيبة سيادية للقوات اللبنانية يستعاض بها عن منصب نائب رئيس حكومة فاتى الجواب بان الامر يناقش مع الرئيس المكلف.

عن مدى امكانية منح القوات حقيبة سيادية سألنا عضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بو صعب فاتى الرد على طريقة :" الجواب اللي كانوا ناطرينو سمعوا والنصيحة اللي لازم تنعطى انعطت اليوم ":

في المقابل، عزت مصادر قواتية المشكلة بتأخير التأليف عند الذين لا يريدون الاعتراف بحجم القوات والمقصود هنا رئيس التيار الوطني الحر، هذا الاتهام يرفضه جملة وتفصيلا بوصعب ويقول ::"محاولة الايحاء بان المشكلة هي لدى التيار او رئيسه جبران باسيل ولدى رئيس الجمهورية امر مرفوض ويضيف : نحن لا نطالب الا بحصتنا والمعرقل بات معروفا"...

اما عما قيل من ان الرئيس بري ابلغ باسيل بلقائهما الاخير دعمه مطالب جنبلاط وجعجع ،

الاعتراف بحجم القوات فينفيه ايضا من حضر لقاء الاربعاء النيابي امس فسمع جيدا ما قاله بري:

هذا على الخط المسيحي اما على المقلب الدرزي فالصورة على حالها من التعقيد اذ جددت مصادر اشتراكية رفيعة القول :"لن نتنازل عن حقنا بالحصة الدرزية الكاملة"، اما مصادر المستقبل وتعليقا على ما نقله بعض الاعلام من ان الحريري قال امام اجتماع كتلته ببيت الوسط" ان جنبلاط ممنوع ان يهزم" ،فاكتفت بالقول :"لم نسمع هذا الكلام لكننا مبدئيا ضد ان يكون احد مهزوما"...

وعليه، بدا واضحا ان تأخير التأليف وراءه عرقلة بلعبة توزيع ادوار تدور بين القوات حينا والتقدمي الاشتراكي احيانا وما وراء الاثنين ابعادا خارجية سألنا عنها عضو كتلة الوفاء للمقاومة لكن الجواب كان : في قرار ما نحكي شي خصو حكومة فاصرينا طارحين السؤال بطريقة مختلفة :

قال الموسوي كلمته وقبل ان يمشي ضحك...واللبيب من الاشارة يفهم!!!