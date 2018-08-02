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بين بيتِ الوسط أمس وقصر بعبدا اليوم، تَنَقل المِلف الحكومي ..

2
AUGUST
2018
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بين بيتِ الوسط أمس وقصر بعبدا اليوم، تَنَقل المِلف الحكومي. أمَا الجَامع، فالقوات اللبنانية، التي التقى رئيسُها ليلاً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، قبل أن يزورَ وزيرُ إعلامِها ملحم رياشي رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون اليوم.

وبُعيد لقائِه بالرئيس عون، أعلن رياشي أن رئيس الجمهورية أبلَغه أن موضوع منح حقيبة سيادية للقوات يتُم بحثُه مع الحريري. وفي المُوازاة، كشَف النائب الياس بو صعب للأوتيفي أن رئيس الجمهورية أبلَغ رياشي أن نائب رئيس الحكومة يُسميه الرئيس.

وتعليقاً على لقاء بيت الوسط امس، اشار مصدرٌ متابع للأوتيفي الى ان لقاءَ الحريري - جعجع دليلٌ اضافي الى ان العِقدة في موضوع التمثيل المسيحي في الحكومة هيَ عند القوات، ويجب حلُّها مع رئيسِها سمير جعجع، ولذلك فالاجتماع بين الحريري ورئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل لم يكن لَهُ لُزوم، لأنَّ لا مشكلة ولا عقدة في ما يَطلبُهُ التيار الوطني الحر. وخَتمَ المصدر بالقول: التيار يُطالبُ بأقل من حقِهِ، وغيرُه يَطلُب اكثر مما يَحُق لهُ بناءً على نتائج الانتخابات وهنا جَوهر تعطيل التشكيل.

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