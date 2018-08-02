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جبران باسيل موقف البلد !!!

2
AUGUST
2018
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جبران باسيل موقف البلد !!!

مقولة نسمعها يومياً في جميع المجالس ومواقع التواصل. عندما تسمع بإسم جبران باسيل يستوقفك هذا الكم الهائل من الهجمات والطعنات والاساءات بحق هذا الرجل وكأنها بروباغندا تستهدف حياتة السياسية لهدف ما؟ لما نقول ان جبران موقف البلد هذة جملة كبيرة يجب الوقوف عندها تحليلها وقراءتها جيداً وللحكم على صحتها علينا ان نسأل هذين السؤالين:

١- هل جبران باسيل موقّف البلد ومؤسساتة ويعطل تشكيل الحكومة؟
٢ - او جبران باسيل معطل وموقف سرقتكم للبلد؟

هناك سؤال واحد يحل هذا اللغز وهو ماذا كان حال لبنان قبل جبران ؟ هل ظاهرة الفساد اتت على عهده؟ هل الكهرباء كانت وعلى وقت جبران اختفت؟ ماذا عن الدين العام والصفقات ؟ هل هي آفه طارقه ومستجدة على زمان جبران؟ اين كان جبران او حتى فريقه السياسي من العام ١٩٩٠ حتى ٢٠٠٥؟ الجواب تعرفونه حتماً. يعني مش جبران اذاً جبران باسيل معطل سرقتكم للبلد وليس البلد بذاته فلماذا الاستشراس في اغتيال الرجل سياساً وشعبياً من قبل الحلفاء قبل الخصوم ؟ وهل ان المسؤولين استشعروا حقاً انة هناك رجل سيقف بوجة جشعهم وسرقتهم لمؤسسات البلد وموارده ؟ هذا عدا عن ان الجميع لديه مصلحة مشتركة بضرب العهد وبذلك ضرب مقولة الرئيس القوي لكي يستعملونها لاحقاً في الانتخابات الرئاسية كلها اسئلة مفتوحة وعلامات استفهام كبيرة نأمل ان نجيب انفسنا عليها حتى نرى ونحدد من يريد لبلدنا مستقبل مشرق ومن يريد الركود والبقاء في وضعنا الحالي ومن يستفيد من هذا الوضع وكيف؟

محمد المصري
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