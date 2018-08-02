نادي بنك بيروت يفوز على نادي AGMK بطل أوزبكستان

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إستهل نادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان لكرة الصالات مشواره في بطولة الأندية الآسيوية بفوز غالٍ جداً على نادي AGMK بطل أوزبكستان بنتيجة ٤-١ في اليوم الأول ضمن المجموعة الرابعة.

وأتت الدقائق الأولى للمباراة مليئة بالإثارة، حيث ظهر الجانبان حاضرين للمواجهة المهمة بينهما خصوصاً أن الأندية اللبنانية لم تخسر أبداً أمام الأندية الأوزبكية.

وبعد عدد كثير من الفرص المتبادلة، نجح اللاعب أحمد خير الدين في كسر الجمود في الدقيقة التاسعة من تسديدة قوية بقدمه اليمنى، ليعطي بنك بيروت التقدم بعدما أسكن الطابة الشباك على الطائر بعد ركلة ركنية من اللاعب كريم أبو زيد.

وبعد دقيقة واحدة فقط، حصل بنك بيروت على ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء، حيث تمكن اللاعب الإيراني مهدي جافيد من تسجيلها بحرفية عالية.

بعد تلقيه هدفين في دقيقتين ، حاول فريق AGMK العودة إلى اللقاء بالإعتماد على خطة POWER PLAY ، لكن النادي اللبناني أظهر صلابةً عالية في الدفاع بقيادة الحارس المخضرم حسين همداني وكريم أبو زيد اللذين كانا صمام أمان وسد منيع بوجه الهجمات الأوزبكية، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنك بيروت ٢-٠.

وفي الشوط الثاني عاد فريق AGMK بشكل أكثر حماسة ، لكن على الرغم من كل الجهود التي بذلها ، أظهر لاعبو بنك بيروت براعتهم وضربوا مرة أخرى عبر الإيراني المتألق مهدي جافيد الذي سجل هدفه الثاني في الدقيقة ٢٣ بعد السيطرة على الكرة بصدره وتسديده كرة لم يتمكن الحارس المخضرم عمروف من إيقافها.

وبعد خطأ في بناء الهجمة من بنك بيروت تمكن نادي AGMK من تقليص الفارق بعد أن سجل اللاعب TOJIBOEV الهدف الأول والوحيد لبطل أوزبكستان في الدقيقة ٢٧ من عمر المباراة.

وفي منتصف الشوط الثاني عاد فريق AGMK إلى خطة POWER PLAY ليزيد من الضغط على بنك بيروت، إلا أن براعة الحارس همداني وصلابة الدفاع اللبناني كانا في المرصاد، قبل أن يسجل جافيد هدفه الشخصي الثالث ويعطي الفوز لبنك بيروت بنتيجة ٤-١.

وبعد نهاية المباراة، أشار مدرب بنك بيروت ديجان ديدوفيتش أنه سعيد جداً بهذا الفوز المهم في المباراة الأولى وأنه يأمل بتقديم مستوى أفضل في المبارايات المقبلة، كما أنه سيمنح فرصة أكبر للاعبين الذين لم يشاركوا اليوم في المباراة المقبلة.

من جهته، أشار صاحب الثلاثية الإيراني مهدي جافيد، أنه سعيد جداً بالفوز اليوم وأن الفريق قدم مردوداً طيباً آملاً بتحقيق الإنتصار في المباريات المقبلة، كما توجه بالتهنئة إلى كل زملائه في الفريق لأنهم هم من صنعوا الفوز اليوم.

يذكر أن نادي بنك بيروت سيواجه نادي Sipar من طاجيكستان السبت القادم عند الثانية بعد الظهر بتوقيت بيروت.