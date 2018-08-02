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أنغامي تمنح تاتش جائزة الشريك الأفضل أداءً في قطاع الاتصالات لخدماتها

2
AUGUST
2018
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تم اختيار تاتش، شركة الإتصالات الخلوية الأولى في لبنان بإدارة مجموعة زين، الشريك الأفضل أداءً في مجال الاتصالات فيما يتعلق بخدمات أنغامي. أنغامي هي أكبر منصة الكترونية للبث الموسيقي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تصل أكثر من 60 مليون مستخدم وتقدم لهم أكبر موسوعة موسيقية في المنطقة.

حفل التكريم وتسليم الجائزة جرى في مكاتب أنغامي الجديدة في بيروت وذلك في 31 تموز، بحضور إدارة كل من شركة تاتش وأنغامي ووفد من وزارة الاتصالات، بالاضافة الى حشد من أهل الإعلام والوجوه الإجتماعية وعدد من المدونين المتخصصين في مجال التكنولوجيا ورواد الأعمال.

وفي معرض تعليقه على هذه الجائزة قال الرئيس التنفيذي لشركة تاتش إمري غوركان:" إننا مسرورون جداً لتسلمنا هذه الجائزة من شركة ناشئة آمنّا بها وقدمنا لها الدعم منذ اليوم الأول على انطلاقتها، وتطورت لتصبح المنصة الموسيقية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وهذه الجائزة هي بمثابة تأكيد آخر حول استراتيجية تاتش السليمة لتنويع مصادر الدخل من خلال بيع خدمات رقمية، دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وطرح خدمات قيّمة تهم جيل الشباب".

من جهته قال الشريك المؤسس لأنغامي ايدي مارون:" تنتمي خدمات البث وقطاع الاتصالات الى البيئة نفسها. لقد كنا على تعاون دائم مع تاتش لجمع عشاق الموسيقى مع الفنانين من خلال تجربة سلسة وممتعة، وفي الوقت نفسه المساهمة في دعم التكنولوجيا والمشهد الفني عموماً. وتمت ترجمة هذا الواقع من خلال نمو متميز وتحقيق رضا المستخدمين، الأمر الذي يمهّد الطريق نحو مشاريع مستقبلية أكبر بين أنغامي وتاتش".

لقد تم اختيار الجائزة وفقاً لمعايير فنية ومقاييس رقمية محددة، تتضمن نسبة الاختراق والنمو السنوي. ويأتي ذلك في إطار الشراكة الناجحة بين تاتش وأنغامي التي توفر أوسع مكتبة موسيقية بملايين الأغاني العربية والعالمية مباشرةً على الهواتف الذكية وبأسعار مغرية.

تلعب شركات الاتصالات دوراً محورياً في التسويق للشركات الناشئة المحلية والمساهمة في تعزيز أدائها ونموها. وعليه، أصبح دعم رواد الأعمال اللبنانيين جزءاً أساسياً من مهمة تاتش للتوسع نحو النظام البيئي الرقمي، تماشياً مع مسيرتها لتصبح المسرّع للشبكة الرقمية Digital Network Accelerator (DNA)، من خلال مبادرات عدة مثل برنامج تاتش للابتكار touch Innovation Program (TIP) الذي أطلقته هذا العام. برنامج TIP يسرّع عمل الشركات الناشئة من خلال جمعها مع المختصين من تاتش، وتوفير ورش عمل مع خبراء في هذا المجال وتطوير نماذج الأعمال التي هي في صلب قطاع الاتصالات وتحقيق شراكات لتوسيع نطاق الشركات الناشئة.

خلال الحفل، أعلنت تاتش وأنغامي عن تعاونٍ جديد، وهو عرض مخصص للخطوط الثابتة يتضمن فترة استخدام مجانية تمتد على شهرين. وسيتم الإعلان عن هذه الخدمة الجديدة وستصبح متوفرة لكافة حاملي خطوط تاتش الثابتة خلال شهر آب 2018 الجاري.

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