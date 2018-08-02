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رياشي في قصر بعبدا ناقلا رسالة من الدكتور جعجع: مستعدون لتسهيل مهمة الرئيس المكلف ضمن الحد الادنى المقبول للحجم والوزن

2
AUGUST
2018
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وزير الاعلام: الرئيس عون ابلغني ان منح حقيبة سيادية للقوات يبحث مع الرئيس المكلف
 
الرئيس عون للرابطة المارونية في اوستراليا: المجتمع الدولي يدعم لبنان لجديته وحرصه على الخروج من تراكمات الماضي
 
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاعلام ملحم رياشي واجرى معه عرضا للاوضاع السياسية والتطورات المتصلة بمسار تشكيل الحكومة.
 
وبعد اللقاء، ادلى الوزير رياشي بالتصريح التالي : "نقلت الى فخامة الرئيس رسالة من رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع حول موقف "القوات" من الحكومة واستعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، ولكن ضمن الحد الادنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي. وقد ابلغني فخامة الرئيس ان موضوع منح حقيبة سيادية للقوات اللبنانية يتم بحثه مع الرئيس المكلف" .
 
النائب السابق غسان مخيبر
واستقبل الرئيس عون النائب السابق غسان مخيبر وعرض معه شؤونا عامة ومشاريع تهم منطقة المتن الشمالي لاسيما ما يتصل منها بالمسائل البيئية .
 
الرابطة المارونية في اوستراليا
 
وعرض الرئيس عون مع وفد من الرابطة المارونية في اوستراليا برئاسة الدكتور انطوني الهاشم، اوضاع اللبنانيين والمتحدرين من اصل لبناني هناك.
 
والقى الدكتور الهاشم كلمة اكد فيها ان اللبنانيين في أوستراليا يتطلعون إلى دور الرئيس عون المحوري في جمع كلمة اللبنانيين لإرساء وتعزيز السلام والتناغم بين الشعب بطوائفه وأحزابه. وقال :"كلنا أمل بأن عهدكم سوف يكون عهد الاصلاح والازدهار واحتضان كل اللبنانيين تحت جناحكم"، معرباً عن الاستعداد لحشد الطاقات الاغترابية لدعم مسيرة رئيس البلاد "ليرتفع اسم لبنان عالياً وللحفاظ على انتماء اكبر للمغتربين لوطنهم الأم".
 
ورد الرئيس عون مرحبا بوفد الرابطة المارونية في اوستراليا منوها بالدور الذي تقوم به في مجال تأمين التواصل بين لبنان المقيم ولبنان المنتشر. وعرض رئيس الجمهورية للوفد الاوضاع العامة في البلاد والظروف الراهنة مركزا على تصميمه على العمل لتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود من خلال الاصلاحات التي بدأت سياسيا واقتصاديا بعد تثبيت الاستقرار الامني في البلاد. ولفت الى ان المجتمع الدولي يدعم لبنان لانه حقق انجازات كثيرة اظهرت جدية وحرصا على الخروج من تراكمات الماضي، وقد ظهر ذلك جليا خلال مؤتمرات باريس "سيدر" وروما 2 وبروكسل .
 
لجنة مهرجانات القبيات
وفي قصر بعبدا، رئيسة لجنة مهرجانات القبيات السيدة سينتيا قرقفي حبيش مع وفد من اللجنة التي وجهت دعوة لرئيس الجمهورية لحضور افتتاح مهرجانات القبيات في ١٠ آب الجاري .
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