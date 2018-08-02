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التفتيش المركزي "غيّر نمط حياته"... جولات مفاجئة يومية

2
AUGUST
2018
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عمر الراسي


مَن يتابع ما يُنشر من أخبار عن قرارات وأحكام صادرة عن الأجهزة الرقابية، يُدرك أن تغييراً جذرياً دخل الى نهج عملها... نشاط لافت وصل الى مؤسسات اعتقد البعض أنها منسية والعين لا تصل إليها حيث يمكن للموظف ان يقوم بما هو مخالف للأصول والأنظمة، عمل سريع في متابعة الملفات التي خرجت من الأدراج وتُدرس اليوم بدقّة وجدّية.


من الرأس الى القاعدة

... وهذا ما ينطبق على التفتيش المركزي الذي "غيّر نمط حياته": عمل يومي، جولات مفاجئة وشاملة على كل الإدارات من أسفل القاعدة الى رأس الهرم، حيث سجّل ضبط مخالفات بالجملة بعد مسح يجري المفتشون ليوم كامل أو ربما أكثر، ومن أبرزها:

- غياب موظفين.

- موظفون يبصمون صباحاً وبعد الظهر دون أن يكون لهم أي حضور في مكاتبهم.

- مراقبة ملفات وضبط ايقاع متابعتها.

- كشف اختلاسات.

وأوضح المصدر ان الملفات لا تُحال فقط الى الهيئة العليا للتفتيش بل ايضاً الى:

- ديوان المحاسبة في حالة الجرائم المالية.

- الهيئة العليا للتأديب في حالة المخالفات الجسيمة.

- النيابة العامة التمييزية في حالة الجرائم الجزائية.


"برحشة" فنّية

وقد أوضح مرجع مطّلع أن مفتشي التفتيش المركزي يقومون بـ "برحشة" فنية في كل الإدارات العامة، وبدأوا باستجواب كل مَن هم في وضعٍ مخالف تمهيداً لإحالتهم الى هيئة التفتيش التي ستتخذ تدابير بحقّهم.

وأضاف: هذا العمل بدأ يُترجم بقرارات صادرة عن الهيئة التي قضت بإنزال عقوبات بحدّها الأقصى وقد أحيل بعض الموظفين الى ديوان المحاسبة نظراً الى أن مخالفات هؤلاء لها آثار على المال العام.

كما أحيل بعض الإداريين المخالفين الى الهيئة العليا للتأديب، وملفات أخرى كان مصيرها الإحالة الى النيابة العامة التمييزية نظراً لما تتضمّنه من جرائم جزائية ومالية كإختلاس أموال.

وهنا كشف المصدر عن إحالة رئيس مجلس إدارة ومدير عام وأعضاء مجلس إدارة مستشفى حكومي الى النيابة العامة. إضافة الى معاقبة العديد من التربويين في المدارس الرسمية الذين لم يحترموا واجباتهم في إطار التربية العامة.


مستشفى ضهر الباشق

في سياق خطة عمل التفتيش المركزي التي تشمل المستشفيات الحكومية جال اليوم فريق من المفتشين الاطباء مع المفتشة العامة الصحية والاجتماعية مستشفى ضهر الباشق الحكومي واجتمع مع رئيس مجلس ادارتها والتقى العاملين فيها واستمع الى المواطنين من المرضى وذويهم و راقب مختلف اقسامها واطلع على اوضاعها لا سيما قسم العلاج من الادمان على المخدرات .

سجن الاحداث للفتيات

كما قام بزيارة سجن الاحداث للفتيات حيث اضطلاع على حالته الاجتماعية واوضاع الأحداث فيه. ودقّق بشكل عام بسير العمل ومدى التقيّد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء من أجل اتخاذ التدابير القانونية والإدارية اللازمة عند الاقتضاء.


خلال تموز فقط

وكانت هيئة التفتيش، قد سجلت خلال الشهر الجاري الاتي:

الخميس 19 تموز:قام مفتشون تابعون للتفتيش المركزي، بجولة مفاجئة في المديرية العامة للتنظيم المدني، وضبطوا عددا من حالات الغياب في صفوف الموظفين ومخالفات في تطبيق الدوام وغيرها من المخالفات.


الثلثاء 17تموز: فريق من المفتشين في التفتيش المركزي برئاسة المفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي، قام بجولة مفاجئة على مراكز الحجر البيطري والزراعي في مرفأ بيروت، وعاين المنشآت وحقق في أوضاعها وتنظيم العمل فيها.


الثلثاء 10 تموز: أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطيه، تكليفا خاصا للمفتشية العامة الصحية والإجتماعية والزراعية للتحقيق في ملف مسلخ اللحوم التابع لبلدية طرابلس والظروف التي أدت إلى إقفاله.


الجمعة 6 تموز: أعلنت "هيئة التفتيش المركزي" أنّها اتخذت قرارات في ملفات عدّة وفرضت عقوبات تأديبية بحقّ موظّفين مخالفين. وأشارت الهيئة في بيان إلى أنّها "تتّخذ قرارات في ملفات عدّة وتفرض عقوبات تأديبية بلغت الحد الأقصى المحدد قانوناً، في حقّ الموظفين المخالفين" لافتة إلى أنّها "أحالت البعض منهم أمام ديوان المحاسبة وأمام الهيئة العليا للتأديب وأمام النيابة العامة التمييزية".

وكالة أخبار اليوم
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