كهرباء لبنان: توضيح بشأن تواجد طيور في المؤسسة والإدارة تتخذ الإجراءات المسلكية والإدارية اللازمة

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تعقيبا على ما أثير في مختلف وسائل الإعلام حول "تربية دواجن" في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان، وحيث أعطي الموضوع أكثر من حجمه بكثير وتسبب بأضرار معنوية كبيرة للمؤسسة، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان أن المديرية العامة عمدت، وفور تبلغها من التفتيش المركزي بالموضوع ، الى إحالته الى جهاز المراقبة العامة في المؤسسة لإجراء التحقيق اللازم وإيداعها النتيجة في أسرع وقت ممكن.

أودعت المراقبة العامة المديرية العامة تقريرها بتاريخ 31/7/2018 وجاء فيه أنه تبيّن بعد إجراء التحقيقات اللازمة وجود بعض الطيور منذ حوالي ثلاثة أشهر فقط في حمام المشغل التابع لمديرية الشؤون المشتركة والموجود في الطابق السفلي الثالث (المرآب)، بحيث لا يمكن لأي مستخدم يمر من أمام المشغل أو يقوم باستعمال آلات ضبط الدوام في الطابق التنبّه أو ملاحظة هذه الطيور. كما تبيّن أن هذا العمل لم يكبد المؤسسة أي خسائر مادية وهو فردي بحسب الإفادة الخطية للعامل الذي قام به والذي أكد أن لا شركاء له.

وبناء على تقرير المراقبة العامة، تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات مسلكية في حق العامل المذكور، إضافة الى إجراءات إدارية أخرى تجنبا لتكرار أعمال مماثلة تشوّه صورة المؤسسة. وقد أودع التقرير المذكور الأجهزة الرقابية المعنية، فيما أبقت المراقبة العامة الملف مفتوحا في حال توفرت أي معلومات أو معطيات جديدة على هذا الصعيد، حيث سيصار الى اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حينه.

ختاما، تتمنى مؤسسة كهرباء لبنان على وسائل الإعلام الكريمة عدم إعطاء هذا الموضوع، على أهميته المعنوية، أكبر من حجمه، حيث أنه لم يرتب أي خسائر مادية على المؤسسة.