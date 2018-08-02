بين السيّد والقوّات.. "ولعت"!

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غرّد النائب اللواء جميل السيّد عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا: "نشرت صحيفة الأخبار فضائح وزير الصحة حاصباني وفريقه، سمسرات ونقص الأدوية، صفقات وهدر أموال ومئات الأسرّة الوهمية في مستشفيات خاصة! لطالما تحدّث جعجع عن محاربة الفساد وتشاوَفَ مُشيداً بنزاهة ونظافة وزرائه! ليس من عادة القوات أن تسكت! أين ضاع لسانها هذه المرّة، أم أنّ في فَمِها دواء؟!".



وردّ وزير الصحة غسان حاصباني على السيّد قائلاً: "يدعي بعضهم زوراً اننا سكتنا عن سيناريوهات وافتراءات تنشرها بعض الوسائل الإعلامية، وهو مخطئ. لم نعرف يوما الخوف ولم نعتد السكوت عن الافتراءات او المغالطات".