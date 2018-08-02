طقس لبنان.. أمطار وبرق ورعد في شهر آب!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس يوم غد الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ورياح ناشطة أحيانا، مع تكون ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة أحيانا مع حدوث برق ورعد.





الحالة العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.





الطقس المتوقع يوم غد الجمعة، غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ورياح ناشطة أحيانا، مع تكون ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي في درجات الحرارة، كما تكون الأجواء مهيأة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة أحيانا مع حدوث برق ورعد.





السبت: غائم جزئيا إلى غائم وانخفاض في درجات الحرارة خاصة شمال البلاد مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا.





درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 الى 34 درجة، في الجبال من 18 الى 27 درجة، في الارز من 13 الى 23 درجة وفي الداخل من 20 الى 33 درجة.





الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.





الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.





الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.





حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 29°م.





الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.





ساعة شروق الشمس: 5,50 ساعة غروب الشمس: 19,37.