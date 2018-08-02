الحرارة الى 38.. اسبوع حار بإنتظارنا

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" انه بينما ينتظر المنخفض الهندي الموسمي تراجع نشاط المرتفع القطبي عن شمال روسيا الذي يسبب بتدفّق التيارات الباردة نحو المناطق المدارية الشرقية ويحافظ على استقرار درجات الحرارة، يضرب منخفض البحر الأحمر المناطق الغربية من شمال افريقيا بحرارة تصل الى 47 درجة، ومن المنتظر ان يبسط سيطرته على البرتغال واسبانيا في الأيام المقبلة حيث ستصل درجات الحرارة الى 44 درجة وقد بدأت السلطات والأرصاد الجوّية في تلك البلاد تحذّر المواطنين من نهاية هذا الأسبوع، الذي سيكون حاراً، قد يسبّب باندلاع الحرائق كما يجري في كاليفورنيا.

ويبدأ المرتفع القطبي بالانحراف شمالاً ما يتيح للمنخفض الهندي الموسمي بتعزيز نقاطه بين وسط المملكة السعودية والكويت ودول الخليج، وذلك، في نهاية هذا الأسبوع، فتنهار قيم ضغطه الى 993hpa ويوسّع نطاق نشاطه الحار نحو تركيا ولبنان واليونان ومصر وبحر قزوين ويرفع درجات الحرارة في المملكة السعودية الى 53 درجة والكويت الى 56 درجة و 48 في دول الخليج بينما تصل في المناطق الداخلية بين البقاع ودمشق وحمص الى 37/38 درجة وعلى الساحل 35 درجة مع نسبة رطوبة ستتخطى 90%.

اذا، ينتظرنا اسبوع حار بعد موجة اسبانيا ودول المغرب الحارقة.

امّا طقس لبنان ليوم الجمعة فسيكون مشمسا يتحوّل الى غائم مع ضباب على الجبال الغربية والشمالية.

يتشكّل الضباب بسبب الرياح الغربية المتجهة من جنوب ايطاليا نحو المتوسط وشمال افريقيا، فتدفع ببخار المياه المسيطر فوق مياه المتوس نحو السواحل الفلسطينية واللبنانية والسورية، فتتجمع وتشكل السحب الرطبة والضباب الكثيف.

الحرارة ليوم الخميس على الساحل: 33/34 درجة نهاراً و 26 ليلاً

على الجبال 1200 متر: 27/17

في البقاع: 31/17

الرياح: جنوبية غربية سرعتها 30 الى 40 كلم في الساعة

الرطوبة بين 70 و 92%

الضغط الجوّي: 1007hpa