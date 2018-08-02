بعد توقيعها العقد.. إعلامية شهيرة تترك الـ lbci والشريك!

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لم تكن إنطلاقة برنامج «بلا طائفية» الذي سيعرض على قناة lbci (تقديم عباس زهري)، مسهّلة كما يحصل في باقي المشاريع. في البداية، أعلن القائمون على البرنامج الذي يدور في فلك الآفات الاجتماعية والدينية التي يعانيها المجتمع اللبناني، أنه سيعرض على الشاشة في شهر آب (أغسطس) المقبل. هكذا، راح زهري ينشر صوره إلى جانب نسرين ظواهرة التي كانت ستشاركه التقديم. بالفعل، تمّ تصوير حلقة تجريبية من البرنامج، لكن المفاجأة كانت بأن ظواهرة إنسحبت من العمل، ليذهب المشروع لصالح راشيل جعجع. ثم قرّر صنّاع العمل تصوير حلقة تجريبية ثانية منه، ليتمّ الاتفاق على توقيت العرض على الشاشة المحلية. مع إنتهاء التصوير، وجدت قناة lbci أن تأجيل العمل أفضل من عرضه في شهر آب لاسباب عدّة، أبرزها عدم الاتفاق كلياً على الحلقات التجريبية التي تحتاج إلى بعض التعديلات ليكون العمل كاملاً أمام المشاهد. هكذا، قرّرت المحطة تأجيل العرض لشهر أيلول (سبتمبر) المقبل، لينضمّ إلى برمجة الخريف.

هذا التأجيل قد يكون لصالح «بلا طائفية»، فالتحضير له بشكل جيّد يخوّله الظهور على الشاشة بشكل متكامل. فهل يكون أيلول موعد البثّ؟.