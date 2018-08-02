سابقة في لبنان.. إقفال كنيسة والسبب صادم!

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تعصف الخلافات والانقسامات بين أبناء بلدة جديتا في البقاع، وعلى وجه الخصوص الانقسامات بين أبناء الرعية التابعة لمطرانية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس، ونتيجة تصاعد الخلافات وتفاقمها بشكل ينذر بعواقب وخيمة، وبعد اتصالات ومشاورات متواصلة، دفع هذا الوضع بمتروبوليت زحلة المطران انطونيوس الى إصدار قرار إداري بتاريخ 30/7/2018 قضى بإقفال الكنيسة أمام الرعية والمصلين بقرار رسمي وإداري وحتى إشعار آخر، بسبب انقسام الرعية حول خادم الرعية الذي أحيل الى المجلس التأديبي الإكليركي بناء على رغبته ولتبيان الحقيقة.