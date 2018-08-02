living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: الياس يضرب محامي والده - «جمهورية آل المر»...حزب جديد

2
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-



يطلق الوزير السابق الياس المر قريباً حزب «الجمهورية»، في إطار الإعداد للمعركة النيابية المقبلة على أحد المقاعد الأرثوذكسية في المتن الشمالي. ومنذ مدة، يدور صراع غير معلن بين الياس وشقيقته رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر، حول هذا الموضوع، ولا سيما أن ميرنا تُخفي طموحاً نيابياً هي الأخرى. يقابل ذلك طموح سياسي ثالث يحمله ميشال غبريال المر، ابن شقيق النائب ميشال المر، الذي كان قد امتنع عن الترشح ضد عمه في الانتخابات النيابية في أيار الماضي، ولكنه كان واضحاً في قوله إن ذلك يسري فقط على عمه، وليس على ابن عمه إلياس وابنة عمه ميرنا. الخلاف العائلي كبير، وقد توسع أخيراً ليشمل إلياس ووالده النائب ميشال المر. فقد تقدم إلياس بشكوى ضد والده عبر أحد المحامين الكتائبيين بتهمة تزوير والده لإمضائه للتوقيع على تنازل منه عن حصته في إحدى الشركات التي يملكها النائب المر.

ووصل الأمر إلى حد ضرب إلياس محامي والده، على ما تؤكد المصادر، قبل أن تلفلف القضية باهداء الوالد ابنه قطعة أرض في منطقة عقارية «محترمة»، علماً أن المقربين من ميشال المر ينقلون عنه تململه من سلوك ابنه خلال الانتخابات النيابية الأخيرة وطريقة تعاطيه مع بعض رؤساء البلديات الذين يدورون في فلكه وشتمهم شخصياً عبر شاشات التلفزيون، وهو ما أدى إلى خسارته نحو ألفي صوت.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout