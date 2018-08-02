الأخبار: الياس يضرب محامي والده - «جمهورية آل المر»...حزب جديد

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يطلق الوزير السابق الياس المر قريباً حزب «الجمهورية»، في إطار الإعداد للمعركة النيابية المقبلة على أحد المقاعد الأرثوذكسية في المتن الشمالي. ومنذ مدة، يدور صراع غير معلن بين الياس وشقيقته رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي ميرنا المر، حول هذا الموضوع، ولا سيما أن ميرنا تُخفي طموحاً نيابياً هي الأخرى. يقابل ذلك طموح سياسي ثالث يحمله ميشال غبريال المر، ابن شقيق النائب ميشال المر، الذي كان قد امتنع عن الترشح ضد عمه في الانتخابات النيابية في أيار الماضي، ولكنه كان واضحاً في قوله إن ذلك يسري فقط على عمه، وليس على ابن عمه إلياس وابنة عمه ميرنا. الخلاف العائلي كبير، وقد توسع أخيراً ليشمل إلياس ووالده النائب ميشال المر. فقد تقدم إلياس بشكوى ضد والده عبر أحد المحامين الكتائبيين بتهمة تزوير والده لإمضائه للتوقيع على تنازل منه عن حصته في إحدى الشركات التي يملكها النائب المر.

ووصل الأمر إلى حد ضرب إلياس محامي والده، على ما تؤكد المصادر، قبل أن تلفلف القضية باهداء الوالد ابنه قطعة أرض في منطقة عقارية «محترمة»، علماً أن المقربين من ميشال المر ينقلون عنه تململه من سلوك ابنه خلال الانتخابات النيابية الأخيرة وطريقة تعاطيه مع بعض رؤساء البلديات الذين يدورون في فلكه وشتمهم شخصياً عبر شاشات التلفزيون، وهو ما أدى إلى خسارته نحو ألفي صوت.