living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب تخلى عن تهديد إيران - (بقلم جوني منير)

2
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

فجأة نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب انعطافة، فتخلّى عن لغة التهديد تجاه إيران داعياً مسؤوليها الكبار الى التفاوض بلا شروط مسبقة. فهل يؤشر ذلك الى أنّ الإدارة الأميركية استنفدت وسائل ضغطها واقتنعت بأنها لن تجدي ولن تدفع بنظام الملالي الى الرضوخ والهرولة لاتّفاقٍ جديد نووي وسياسي بشروط أميركية؟


قد يكون من المبكر بعض الشيء الذهاب الى هذا الاستنتاج، لكنّ خطة الضغط الهجومية التي كانت واشنطن انتهجتها قبل زهاء ثلاثة اشهر فقدت كثيراً من زخمها. يومها كانت الادارة الاميركية تعمّم بثقة أنّ الضغوط التي باشرت بها تجاه إيران الجريحة اقتصادياً ربما ستدفع بالنظام الإيراني الى الجلوس مُكرَهاً حول طاولة مفاوضات جديدة تلحظ تفاهماً سياسياً يضمن المصالح السياسية الاميركية في الشرق الاوسط.


واستباقاً لمحطة 6 آب موعد فرض عقوبات جديدة على إيران تصاعدت التهديدات الاميركية بنحو عنيف. ففي 22 تموز الماضي أدلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بخطاب هاجم فيه إيران بشدّة، وجاء ردّ الرئيس الإيراني وزعيم تيار الإصلاحيين حسن روحاني عليه مدعوماً من مرشد الثورة السيد علي خامنئي والحرس الثوري والجناح المتشدّد أو المعروف بجناح المحافظين، وما لبث أن دخل على خطّ الاشتباك ترامب نفسه ومستشاره للأمن القومي جون بولتن.


وليس سرّاً انّ إدارة ترامب استندت في خطتها الهجومية الى مسألتين:

ـ الأولى، تتعلّق بالوضع الاقتصادي الصعب الذي يكاد يخنق البلاد، وبالتالي فإنّ رفع مستوى العقوبات سيخنق البلاد أكثر فأكثر وسيدفع الناس الى التعبير عن غضبهم من خلال الشارع.

ـ الثانية، ميل الإصلاحيين الذين يتزعّمهم الرئيس الايراني ويحظون بتأييد «البازار»، أو التجار، الى إنجاز تفاهم ثابت مع الأميركيين يؤدّي الى إنعاش الوضع الاقتصادي وتأمين المصالح الإيرانية في الوقت نفسه.


لكنّ المفاجأة انّ الشعب الإيراني الغاضب خرج من الشارع وأعطى الاولوية لنزاعه مع الخارج، وأنّ الإصلاحيين اقتربوا من المحافظين معتبرين أنّ المسألة أصبحت تخصّ الدولة الإيرانية.


ووسط الخصومات الكثيرة التي ابتدعها ترامب مع دول العالم وجد الإيرانيون أكثر من مسلك لتأمين «الأوكسيجين» الاقتصادي لهم، مرة من خلال الصين، ومرة أُخرى من خلال روسيا، واحياناً من خلال اوروبا. ولم يتوقف الأمر هنا بل إنّ الضغط العسكري من خلال هجوم «التحالف العربي» على الحُدَيدة في اليمن فشل في تحقيق أهدافه ما أدّى الى إيقافه، وجاء الرد عبر استهداف الحوثيين ناقلات النفط السعودية في مضيق «باب المندب» والاستمرار في إطلاق الصواريخ البالستية في اتّجاه السعودية، والجديد كان استهداف مطار أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكما وجد ترامب في رفع مستوى الاشتباك السياسي مع طهران منفذاً للهروب من النتائج الكارثية لقمّته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، وجدت القيادة الإيرانية في تصعيد المواجهة السياسية باباً لتشتيت الانتباه الداخلي عن الأزمة الاقتصادية.


رفضت طهران دعوات واشنطن وأعادت التذكير بقدراتها على استهداف المصالح الأميركية في الشرق الاوسط وهي التي تدرك أنّ واشنطن لن تذهب ابداً الى الحرب المباشرة معها، كما أنّ طهران ترفض هذه الحرب.


لكن تحت هذا السقف فإنّ اللعبة مفتوحة فلإيران، ومن خلال حلفائها الكثر في بلدان الشرق الاوسط، قدرة على استهداف المصالح الأميركية.


وفي ثمانينات القرن الماضي، حين كانت ظروف إيران أصعب وإمكاناتها اقلّ بكثير فنجحت بالتفاهم مع سوريا في توجيه ضربات موجعة للأميركيين والفرنسيين في لبنان و إخراجهم من الساحة. ومع الاحتلال الأميركي للعراق نجحت إيران مرة جديدة في إشعال الارض تحت أقدام الجيش الاميركي ودفعه بالتالي الى الانسحاب.


الخبراء في السياسة الاميركية يقرّون بأنّ الادارات الاميركية كانت تحرص على ابتعاد واشنطن من إثارة ايران، حتى إنّ إدارة جورج دبليو بوش عندما كانت المجموعات المحسوبة على إيران تُسقط الجنود الاميركيين كانت تحرص على عدم الانزلاق في اتّجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران وتكتفي بتصعيد سياسي من مثل تصنيف إيران ضمن «محور الشرّ».


ويدرك هؤلاء الخبراء أنّ أحد اسباب مواجهة طهران لواشنطن في العراق العمل على إبعاد تلك القوة الهائلة من حدودها.


وفي تسعينات القرن الماضي، وتحديداً مع تنظيم القوة العربية لتحرير الكويت من جيش صدام حسين، أعلن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد موافقته على ذلك ومشترطاً عدم تجاوز الحدود العراقية. وحين سئل عن سبب معارضته لإزاحة ألدّ أعدائه كان جوابه أنّ «من السذاجة الموافقة على إدخال الجيش الاميركي الى قلب العراق وتركه يتمركز بالقرب من الحدود مع سوريا».


من هنا السؤال عن الخلفية الحقيقية لإعلان ترامب المتكرّر عن رغبته سحب قواته الموجودة شمال سوريا على مقربة من القوات الايرانية التي من مهماتها تأمين التواصل البري المضمون بين طهران والساحل اللبناني.


المهم أنّ ثمّة أحداثاً كبيرة تهدف الى تثبيت معادلات جديدة. قد تكون إدارة الرئيس ترامب فشلت حتى الساعة في ترتيب معادلة ميدانية في الشرق الاوسط تعطيها المساحة التي تطلبها مع التأكيد مرة جديدة انها لن تذهب في ضغوطها الى البعيد في وقت تعي المؤسسات الاميركية العناوين الواجب عدم المَسّ بها، وأنّ الاشتباك السياسي مهما ذهب بعيداً لا يمكنه أن يطاول ضوابط تحرص واشنطن على عدم المَسّ بها حماية لمصالحها.


ولكن يجب الإقرار أيضاً أنّ لروسيا مصالحها وحضورها الجديد والفاعل في الشرق الاوسط والذي سيشكّل حكماً باباً لترتيب الامور بين المتنازعين، وهو ما يعني أيضاً تكريس دور موسكو والإقرار بمصالحها أيضاً، وهو ما يعني أيضاً وأيضاً أنّ جولة الضغوط قد لا تكون انتهت، وأنّ لبنان يتأثر بها مباشرة وبمقدار كبير. فإيران بدأت تتحدث منذ مدة عن إنجازات وانتصارات لها في لبنان، وعن مصالح حيوية لها في هذه الساحة.


وفي المقابل هنالك استفاقة سعودية وسعي الى مواجهة إيران ومحاولة احتواء النقاط الثمينة التي حققتها. ومن هذه الزاوية يجب قراءة مشكلات التأليف. وهو ما يعني أنّ السعي لتأليف «حكومة العهد الثانية» وفق أسس التسوية الرئاسية، والتي أُنجزت منذ أقل من سنتين هو العقدة الفعلية التي تمنع تأليف الحكومة.


تلك التسوية ارتكزت على «النأي بالنفس» من سوريا والابتعاد عن نزاع المحاور، ولو من خلال المواقف السياسية. فيما الواقع أنّ الرئيس بشار الأسد حصل على «براءة ذمّة سياسية» من الشرق والغرب، ومن ولي العهد السعودي نفسه وهو ما يريد تطبيقه من خلال برنامج عمل الحكومة المقبلة. كما أنه لا بدّ من استذكار ما كان أعلنه قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني غداة إعلان نتائج الانتخابات النيابية من أنّ إيران فازت بـ 74 مقعداً واستطراداً كيف يمكن أن تقبل الغالبية النيابية الجديدة بحكومة معاكسة لها.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout