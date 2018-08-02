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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 2 آب

2
AUGUST
2018
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الأخبار
مهمة أميركية «سرية جداً» في بيروت
مخالفات الصحة قيد الملاحقة: فتح كوة في محاربة الفساد

الجمهورية
الحريري: لن أقبل بأن يُهزم جنبلاط!
السعودية تدعم الحريري والتعجيل بالحكومة... ونصائح أوروبية بالتأليف

البناء
سورية تستعد عسكرياً لتحرير الطريق الدولي إلى حلب... وصولاً إلى إدلب لأن لا ثقة بتركيا
عون يدعو في عيد الجيش للتواضع في المطالب وإنصاف في التمثيل لتسريع الحكومة
بري يسعى لتدوير الزوايا الحكومية... كزعيم للأغلبية النيابية بعد التفاهم مع باسيل!

اللواء
لا أجوبة على مسودة الحريري.. وعون يتعهد بتجاوز الأزمة
تصعيد أرسلاني - جنبلاطي على خلفيات وزارية وسورية.. وجعجع في بيت الوسط

الديار
فخامة رئيىس الجمهوريّة العماد ميشال عون يرأس احتفال تخريج الضبّاط في الذكرى الـ73 للجيش

المستقبل
عون يلاقي الحريري: لا حكومة أكثرية
أكد عزمه مع الرئيس المكلف على إنهاء أزمة التأليف..وجعجع يستعرض المستجدات في بيت الوسط

 


L'orient le Jour

Aoun rectifie le tir et s’en tient à une formule élargie

Les druzes pris au piège des faveurs de Netanyahu

The Chainsmokers à Byblos : des tubes à la chaîne

Macron à Beyrouth en février, Paris souhaite la formation d’un cabinet au plus vite

 

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