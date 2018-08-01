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فلكياً.. هذا هو أوّل أيّام عيد الأضحى المبارك

1
AUGUST
2018
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أكد مدير مركز الفلك الدولي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الفلكي الأردني محمد عودة، أنّ الحسابات الفلكية تشير إلى أنّ يوم الأربعاء 22 آب هو غرة عيد الأضحى المبارك. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء عن عودة قوله، إنّ "تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بعوامل أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي".

وبيّن عودة أنّ تحري أوّل أيّام شهر ذي الحجة، يبدأ يوم السبت 11 آب، عندما سيغيب القمر بذلك اليوم قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، وسيغيب بعد غروب الشمس في باقي دول العالم الإسلامي، لكنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدّة لا تسمح برؤيته لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

وقال إنّ الحسابات الفلكية تفترض أن يكون الأحد 12 آب المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون الاثنين 13 آب أوّل أيّام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة في جبل عرفات يوم الثلاثاء 21 آب، وأول أيّام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 آب.

وعن حال رؤية الهلال خارج العالم الإسلامي، قال عودة إنّ رؤية هلال يوم السبت 11 آب من مختلف دول العالم، مستحيلة من استراليا وشرق آسيا، في حين أنها غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.

يشار إلى أن الحسابات الفلكية تفيد بحلول عيد الأضحى يوم الأربعاء 22 آب، في حين قد تفضي رؤية الهلال في بعض مناطق العالم الإسلامي إلى أن يكون أول أيام عيد الأضحى الثلاثاء 21 آب الحالي.

روسيا اليوم
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