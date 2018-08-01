غداة لقاء بري-باسيل: ماذا ينتظر الحريري ليبادر؟

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خطوة تلو الأخرى يقوم بها تكتل لبنان القوي في اتجاه الاسراع في تشكيل الحكومة بخاصة ان البلاد في حاجة ماسة اليها، لذلك بات المتابعون يطرحون الاسئلة عن السبب الذي يمنع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من المبادرة خصوصاً وسط تأكيدات أن عقبات كانت تعتبر كبيرة... تذلل

بالنسبة الى المستقبل أي لقاء يجمع بين اللبنانيين مرحب به تعليقاً على لقاء رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل برئيس المجلس النيابي نبيه بري، فماذا عن لقاء الحريري-باسيل:

صورة انتشرت على مواقع التواصل تجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالحريري وبري في ذكرى عيد الجيش، وهنا تأكيد من الطبش على اهمية ما يجمع الحريري بالرئيس عون

على السكة الصحيحة المطلوب وضع قطار الحكومة، تؤكد مصادر متابعة والمطلوب كذلك ان يبادر الرئيس المكلف ويعتمد معياراً واحداً على اساسه يتم التشكيل.