رئيس الجمهورية لقائد الجيش وكبار الضباط: من دون الجيش لا يبقى الوطن

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مستذكرا كيف تقلد السيف من الرئيس فؤاد شهاب واقسم اليمين ، ومسترجعا كم كان يتأثر وتغرورق عيناه بالدموع عندما كان يخسر احدا من الضباط او الافراد اثناء المعركة ، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التهنئة للجيش خلال استقباله بعد ترؤسه اختفال تخريج ضباط دورة فجر الجرود قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من كبار الضباط . الرئيس عون اكد ،أن دعمه للجيش امر طبيعي، لأن الجيش جزء منه، مشددا على أن لبنان بحاجة الى جيش محترف تقنيا، واشاد بالاداء الذي قام به الجيش في عمليتي "فجر الجرود" وعرسال وما تلاهما".

واستهل اللقاء بكلمة لقائد الجيش، الذي عاد بالذاكرة الى الزيارة التي قام بها الرئيس عون الى غرفة العمليات مع انطلاق عملية "فجر الجرود" والكلمة التي توجه بها حينذاك الى قائد العملية، وصولا الى العملية الأخيرة ضد تجار المخدرات في بريتال مشيرا الى ان في كل هذه العمليات كان هم الرئيس عون الاساس، هو السؤال عن عدد الاصابات في الجيش والاطمئنان على الجميع.

واخيرا قدم قائد الجيش لرئيس الجمهورية الكتاب المجلد الذي اطلقته قيادة الجيش منذ عدة ايام تحت عنوان: "قلب الأمة"، والمتضمن صورا تجسد محطات تاريخية في مسيرة الجيش، كما تبين تطور التدريب الذي بلغه الجيش، موقعا من اعضاء المجلس العسكري.