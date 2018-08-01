living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية لقائد الجيش وكبار الضباط: من دون الجيش لا يبقى الوطن

1
AUGUST
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مستذكرا كيف تقلد السيف من الرئيس فؤاد شهاب واقسم اليمين ، ومسترجعا كم كان يتأثر وتغرورق عيناه بالدموع عندما كان يخسر احدا من الضباط او الافراد اثناء المعركة ، كرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التهنئة للجيش خلال استقباله بعد ترؤسه اختفال تخريج ضباط دورة فجر الجرود قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من كبار الضباط . الرئيس عون اكد ،أن دعمه للجيش امر طبيعي، لأن الجيش جزء منه، مشددا على أن لبنان بحاجة الى جيش محترف تقنيا، واشاد بالاداء الذي قام به الجيش في عمليتي "فجر الجرود" وعرسال وما تلاهما".

واستهل اللقاء بكلمة لقائد الجيش، الذي عاد بالذاكرة الى الزيارة التي قام بها الرئيس عون الى غرفة العمليات مع انطلاق عملية "فجر الجرود" والكلمة التي توجه بها حينذاك الى قائد العملية، وصولا الى العملية الأخيرة ضد تجار المخدرات في بريتال مشيرا الى ان في كل هذه العمليات كان هم الرئيس عون الاساس، هو السؤال عن عدد الاصابات في الجيش والاطمئنان على الجميع. 

واخيرا قدم قائد الجيش لرئيس الجمهورية الكتاب المجلد الذي اطلقته قيادة الجيش منذ عدة ايام تحت عنوان: "قلب الأمة"، والمتضمن صورا تجسد محطات تاريخية في مسيرة الجيش، كما تبين تطور التدريب الذي بلغه الجيش، موقعا من اعضاء المجلس العسكري.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout