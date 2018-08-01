كيف رد النائب زياد اسود على جنبلاط حول معركة سوق الغرب؟

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لا يهادن وليد بيك ولا يترك للهدنة مكانا....بالامس ومستعينا بسلاحه الافتراضي الوحيد" تويتر" غرد وليد جنبلاط داعيا للتمثل بالتجربة العراقية فاقالة وزير الطاقة ومعلمه بحسب تعبيره :

لم يقف الهجوم الاشتراكي عند حدوده امس فاكمل جنلاط اليوم مستحضرا بعيد الجيش ما ذكره احدهم عن معركة سوق الغرب معلنا ان هذه المعركة التي خاضها الحزب الاشتراكي بمفرده في مواجهة الجيش اللبناني فتحت انذاك افاق الحل السياسي الذي سمي بالطائف لاحقا .عند الحديث عن هذه التغريدة يستوقفك من عايش تلك الحقبة ويعرف خبايا تلك المعارك العسكرية عبر الاجهزة السلكية واللاسلكية يوم كان متواجدا على ارضها مسعفا بالصليب الاحمر اللبناني

زياد اسود ليذكر البيك بوةقائع اقل ما يقال فيها "مرة"

وفي الختام رسالة من اسود للبيك الذي توجه له بالقول :" كنت دوما تقول باننا لم نعد وحدنا في العالم اليوم انا اقول لك: لم تعد وحدك بطائفتك" ...!!