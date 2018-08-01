الجيش يحتفل بعيده والرئيس عون يكرس الثوابت الحكومية في خطابه

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بسيوفهم وببذاتهم المرقطة خط الحرس الجمهوري اسم لبنان وعبارة فجر الجرود على طول ملعب ثكنة شكري غانم. لاول مرة في تاريخه يشهد عيد الجيش عرضا مماثلا، قدم خلاله الحرس الجمهوري التحية لارواح رفاق السلاح وللنصر الذي حققه جنود ورتباء وضباط في الجيش اللبناني،حتى صار للعيد نكهة مختلفة عن السنوات السابقة. هي نكهة الانتصار على الارهاب والكرامة التي تمثلت بعودة الشهداء

ففجر الجرود هو الاسم الذي اطلق على دورة الضباط المتخرجين amb الذين تسلموا السيوف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون .

خمسة وثلاثون ضابطا تخرجوا في هذه الدورة، ليلتحق 24 منهم بالجيش اللبناني و 10 بقوى الامن الداخلي وضابط بامن الدولة

رئيس الجمهورية الذي وقف وسط ابناء المؤسسة الاحب على قلبه مستذكرا في ذهنه سنوات خلت من التضحية في صفوفها ذكر اللبنانيين بأن الجيش هو المرجعية الاكثر ثباتا وجدد عهده للجيش من موقعه كرئيس للجمهورية وكقائد اعلى للقوات المسلحة

في عيد الجيش، لم تخل كلمة الرئيس من رسالة الى رئيس الحكومة المكلف الذي كان حاضرا مجددا عزمه بالتعاون مع الحريري على اخراج البلاد من ازمة تأخير الحكومة، معتبرا ان الانكفاء في هذه المرحلة الدقيقة هو خيانة للوطت وامال الناس

رئيس الجمهورية استعرض قطعا مختلفة من الاجهزة الامنية ليرمي بعدها الضباط المتخرجون قبعة الصف خلفهم منطلقين الى الحياة الشاقة التي تصون كرامة واستقرار الوطن.