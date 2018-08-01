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النائب ضاهر: فلنحتسب فاتورة كهرباء زحلة على ضو

1
AUGUST
2018
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نظرا لما تعانيه المنطقة من اوضاع اقتصادية صعبة، ونظرا لما تشكله الكهرباء من مادة حيوية للمنازل والقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية، ونظرا لانعكاس سعر فاتورة الكهرباء على الوضع الاقتصادي للمواطنين، وحرصا منا على المساعدة بعد ان قام عدد من المواطنين بالشكوى من ارتفاع سعر الكهرباء، ناشدنا في بياننا السابق مؤسسة كهرباء زحلة لاعادة النظر بفاتورة كهربائها وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن ولو بالقليل، فتم فهم بياننا وكأن هناك نوايا مبيتة ضد الشركة، وعمل البعض على تنظيم عراضات مفبركة لحرف الانظار عن الهدف الحقيقي للبيان. وامام هذا الواقع يهم المكتب الاعلامي للنائب ميشال ضاهر توضيح النقاط التالية:


- اولا: اننا نؤيد بيان مخاتير مدينة زحلة فيما يتعلق بتأمين الكهرباء 24/24 ساعة، وندعو نواب القضاء ورؤساء البلديات والمخاتير للوقوف الى جانب المواطن لما يتعرض له من جشع.


ثانيا: نرفض عودة المنطقة الى المولدات الكهربائية كما يسوق هذا البعض وبشكل قاطع، نظرا لما لها من تكلفة اضافية على الوضع الاقتصادي للمواطن، وما تشكله من ضرر على البيئة التي نعمل جاهدين للمحافظة عليها.


ثالثا: اعلنا سابقا، وفور ترشحنا الى النيابية، اننا سنكون الصوت الصارخ في وجه الصديق والخصم في كل ما يتعلق في لقمة عيش المواطن، وعاهدنا شعبنا بالوقوف الى جانبهم مهما كانت التضحيات.


رابعا: ان الصرخة التي اطلقناها لا علاقة لها بالاشخاص، ولا بالشركة، ولا بالموظفين، بل هي مرتبطة بنقطة واحدة "الفواتير"، الاعتراض على كيفية احتساب الفواتير، بين التغذية والتوليد، وليس هناك اي اهداف غير معلنة او اي انحياز كما يسوق البعض، وان انحيازنا الوحيد هو الى مصلحة المواطن وهذا انحياز مشروع ونفاخر به.


خامسا: كنا نتمنى ان يناقشونا بالارقام لا ان يحرفوا الانظار عن اساس المشكلة وهي القيمة المرتفعة للفاتورة.


سادسا: ربطا فاتورة كهرباء محتسبة بين التغذية والتوليد تبين مظلومية المواطن، وذلك استنادا الى تعرفة صادرة عن وزارة الاقتصاد، وقد استخدمنا فاتورة كهرباء خاصة بنا لعدم احراج اي من المواطنين، تظهر الفارق بين الفاتورة الصادرة عن الشركة وبين الفاتورة المفترض اصولا ان تكون عليه، هو مبلغ 994637 ليرة لبنانية، اي ما يوازي 35%.


ونتمنى على كل مواطن ان يحتسب فاتورته الخاصة حسب الشرح ادناه. وللبيان تتمة.

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