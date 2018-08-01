بالصورة - مخاتير زحلة: نحن الى جانب كهرباء زحلة و لا عودة لزمن المولدات و من يقف ورائهم

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اكد مخاتير زحلة في بيان اصدروه و وقعوه وقوفهم الى جانب اهلهم من خلال وقوفهم الى جانب شركة كهرباء زحلة التي امنت الكهرباء لزحلة و القضاء ٢٤/٢٤ و وفرت على مشتركيها اكثر من ٤٠ ٪‏ مما كانوا يدفعونه للمولدات الخاصة .



وجاء في البيان " انجاز شركة كهرباء زحلة جعل من المنطقة منارة و ساهم في تخفيف التلوث البيئي الذي كان ينتج عن المولدات التي كان مزروعة داخل الاحياء و التي كانت تشكل خطر على سلامة اهلنا الى جانب التوفير المالي الذي كان يرهقهم من جراء عشوائية فواتير المولدات الخاصة "

تابع المخاتير " نؤكد استمرار وقوفنا الى جانب مشروع شركة كهرباء زحلة الناجح و الذي كان مطلبنا من الاساس و نحن سعينا منذ اربع سنوات مع المهندس اسعد نكد لتحقيق المشروع و نجدد اليوم وقوفنا الى جانب المشروع لحماية اهلنا من جشع اصحاب المولدات و من يقف ورائهم ."