إنجاز كبير للجمارك!

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أعلنت المديرية العامة للجمارك أنها أحبطت بواسطة شعبة مكافحة المخدرات التابعة لها، عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكابتاغون تتجاوز المليون حبة كانت مخبأة داخل اقفاص فواكه (خوخ وإيجاص وتفاح) وذلك بطريقة احترافية وضمن مستوعبات مبرّدة منقولة بواسطة شاحنات قادمة من سوريا بطريق الترانزيت ومجهزة للتصدير الى دول عربية عدة عبر مرفأ بيروت.

وقد ضُبطت المخدرات والبضاعة بإشراف المدير العام بدري ضاهر، وتقوم شعبة المكافحة بالتحقيقات مع الموقوفين وفق الأصول بناءً على إشارة القضاء المختص على أن تسلم المضبوطات والمتورطين الى مكتب مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي لإجراء المقتضى القانوني.

وفي سياق عمليات مكافحة التهريب القائمة في اطار خطة حماية الأمن الاجتماعي والغذائي، ضبطت شعبة المكافحة في الضابطة الجمركية في بيروت حوالي 500 كلغ من لحوم الدجاج، مهربة من دون تبريد بواسطة سيارة فان كانت في طريقها الى التوزيع في الاسواق الاستهلاكية في عدد من المناطق اللبنانية.

ضبطت حمولة الفان واوقف سائقه .