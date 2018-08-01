في البقاع، دفع لهم مبالغ مالية.. والسبب صادم!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

مساء ١٣/٦/٢٠١٨ وفي بلدة دورس البقاعية، دخل أربعة أشخاص ملثّمين إلى منزل المواطن أ. ل. (مواليد عام ١٩٤٨)، منتحلين صفة أمنية، ثم عمدوا إلى ضربه وتكبيله وخطف زوجته: - ن. ح. (مواليد عام ١٩٥٨، لبنانية)، بعد ان سرقوا من داخل المنزل أموال ومصاغ من الذهب، واقتادوا الزوجة الى جهةٍ مجهولة، ثم أطلقوا سراحها في اليوم التالي، على طريق عام البلدة.

بنتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وتوقيفهم بتاريخ ٢٧/٧/٢٠١٨، وهم كل من:

- ج. ل. (مواليد عام ١٩٨٧، لبناني)

- ع. ح. (مواليد عام ١٩٨٣، لبناني)

- ح. ق. (مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترف الأول - وهو ابن شقيق المدّعي - بالتخطيط للعملية وبدفع مبالغ مالية للمنفذين، وذلك بسبب مشاكل مادية وخلافات حول عقارات نَشَأت بينه وبين عمّه. كما اعترف الآخران بتنفيذ العملية، بالإشتراك مع اثنين اخرَين وبتخطيط وتدبير من الموقوف الأول.

العمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة .