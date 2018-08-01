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بعد ان دهس شرطي السير في صور.. الامن الداخلي يوضح!

1
AUGUST
2018
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صـدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

تناقلت بعض وسائل الإعلام ولاسيما الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبراً حول إقدام سائق سيارة على دهس شرطي في قوى الأمن الداخلي أثناء قيامه بتنظيم السير عند تقاطع مدخل مدينة صور الشرقي، وبأن الشرطي ي. ف. طلب من السائق الالتزام بقانون السير وعدم ارتكاب المخالفة، إلاّ أن الأخير لم يلتزم وقام بدهسه، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

 

يهم المديرية العام لقوى الامن الداخلي، أن توضح أنه بعد حصول الحادثة، أدخل الرقيب ي. ف. من رتباء مفرزة سير صور إلى إحدى مستشفيات المحلّة لمدّة /24/ ساعة للمراقبة.

 

وبنتيجة التحقيق المنظّم من قبل فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، تمّ توقيف السائق، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.

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