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مخزومي: اللقاء الذي جمع بين الرئيس بري والوزير باسيل يثبت أن هنالك نية جدية للوصول إلى حل بالنسبة لتشكيل الحكومة

1
AUGUST
2018
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أكد رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي إثر مشاركته في لقاء الأربعاء النيابي أن اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري كان مريحاً جداً بعد الاحتفال بعيد الجيش خصوصاً أن جو الجلسة كان تشريعياً وليس سياسياً.


وتابع: اللقاء الذي جمع بين دولة الرئيس بري ووزير الخارجية جبران باسيل بالأمس يثبت أن هنالك نية جدية عند جميع الأطراف للوصول إلى حل بالنسبة لتشكيل الحكومة. وقال: يتوجب على مجلس النواب الذي انتخبه الشعب أن لا ينتظر الحلحلة الحكومية بل أن يباشر عمله لإيجاد حلول للملفات العالقة خصوصاً المعيشية منها كالمياه والكهرباء وغيرها.


وقال: الجلسة اليوم كانت بعيدة عن السياسة، علماً أن هنالك إجماع على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة. ولفت إلى مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة غداً، مثمناً عمل المجلس النيابي والتعاون الجدي للتسريع في عملية التشريع.

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