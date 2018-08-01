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مهل زمنية محددة لإنجاز المعاملات العقارية

1
AUGUST
2018
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أصدر وزير المال علي حسن خليل قرارا حدد بموجبه مهلا زمنية لإنجاز المعاملات في المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانات السجل العقاري ودوائر المساحة. وأرفق القرار بجداول تفصيلية تحدد نوعية المعاملات المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للمهل الزمنية الدنيا والقصوى التي تستغرقها عملية الإنجاز، وتراوحت بغالبيتها بين يوم و ثلاثة أيام وفق مستلزماتها الإدارية والفنية إلى حد أقصى يصل إلى عشرة أيام في حالات الضم والإفراز وتعديلها والحقوق المختلفة، وشهر للبعض المحدود جدا منها المتعلق بالتخطيط وتعديل الإفراز والتنازل لمصلحة الأملاك العامة.

وجاء في القرار، الذي حمل الرقم 20818، ما يلي "ان على موظف التسجيل في أمانة السجل العقاري فور تسجيل اي معاملة تسليم مقدمها إيصالا يتضمن رقم وتاريخ تسجيلها وعدد المستندات المرفقة بها وأنواعها".

ودعا خليل مدير عام الشؤون العقارية وأمناء السجل العقاري ورؤساء المساحة الى أن يتولوا السهر والإشراف على حسن تطبيق مضمون هذا القرار، وألغى جميع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القرار ولا تأتلف مع مضمونه".

وقد أحال الوزير خليل نسخة عن القرار إلى التفتيش المركزي وإلى مجلس الخدمة المدنية لحسن سير ومراقبة تطبيق هذا القرار.

تجدر الإشارة، انها المرة الأولى التي تصدر عن وزير المالية مهل زمنية تحدد فترة إنجاز المعاملات العائدة للمديرية العامة للشؤون العقارية.

وللاطلاع على المهل كافة ونوعيتها، طلب المكتب الإعلامي لوزارة المالية من جميع المعنيين والمهتمين الذين يودون أن يكونوا على بينة من هذا الامر العودة إلى الموقع الالكتروني www.lrc.gov.lb لمديرية الشؤون العقارية ضمن خانة نماذج وتقارير للاطلاع على تفاصيل الجداول كافة. 

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