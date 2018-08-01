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"خوري هوم" احتفلت بعيدها: باقون داعماً قوياً للاقتصاد اللبناني وسنواصل مسيرتنا في السنوات العشرين المقبلة بالنهج نفسه

1
AUGUST
2018
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أكدت شركة "خوري هوم" التي تتبوأ مركز الصدارة في قطاع تجارة الأدوات المنزلية والإلكترونية في لبنان، أنها ستواصل مسيرتها "في السنوات العشرين المقبلة" وفق النهج الذي اتبعته منذ انطلاقها قبل 20 عاماً، وانها "ستبقى على إيمانها الراسخ بلبنان"، وستستمر "داعماً قوياً" لاقتصاده.

 

واقامت "خوري هوم" حفلةً لجميع العاملين لديها في -Bar Nationalنهر الكلب، في مناسبة الذكرى العشرين لانطلاقها. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة  رومن ماتيو في كلمة ألقاها إن "خوري هوم" وفّرت خدماتها "لأكثر من مليون زبون" منذ تأسيسها قبل عقدين. ووصف  مسيرة الشركة بأنها "قصة نجاح ملهمة". وأضاف: "لقد جعلنا من العلامة التجارية لهذه الشركة العائلية، العلامة التجارية الأولى لدى جميع العائلات في لبنان، ونَعِد زبائننا المخلصين بأننا سنكمل هذه المسيرة بالروحية نفسها في الحقبة المقبلة".

 

وأشار ماتيو إلى أن "خوري هوم" توسعت منذ انطلاقها، "ليصل عدد فروعها اليوم إلى 12 في كل أنحاء لبنان، وتمكنت من بناء سمعة راسخة في السوق". ورأى أن "النجاحات الكثيرة" التي حققتها "خوري هوم" تشكّل "دليلاً واضحاً على وفاء زبائنها لها، وخصوصاً أنها باتت جزءاً من حياتهم ودخلت منازلهم وقلوبهم". وإذ ذكّر ماتيو بأن "خوري هوم" كانت "داعماً قوياً للإقتصاد اللبناني رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي يشهدها لبنان، وأثبتت مع غيرها من المؤسسات أن القطاع الخاص اللبناني نابض وقادر على البقاء حتى في ظل مناخ اقتصادي غير مشجّع"، أشار في هذا الإطار إلى أنها "توفّر حالياً فرص العمل لأكثر من 500 موظف في مختلف المناطق"، مؤكّداً انها "ستبقى دوماً على إيمانها الراسخ بلبنان، ورافداً مهماً لاقتصاده".

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