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سليم خوري: ان الارقام التمثيلية ليست وجهة نظر ولا مزاجية

1
AUGUST
2018
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أعلن عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم خوري، تمسّك تكتل لبنان القوي، بالتمثيل الشعبي الذي يجب ان ينعكس على التشكيلة الحكومية مشيرا الى ان وجودنا في السلطة التنفيذية ضرورة لتحقيق مشروعنا الذي التزمنا فيه امام الناخبين وهم اعطونا ثقتهم وسيحاسبنا الناخبون على التزامنا، ولفت الى التمسّك بآلية المعيار الواحد والواضح ، ولا نفهم ما هو تصور الاخرين للمعيار الواحد مع العلم ان الارقام التمثيلية ليست وجهة نظر ولا مزاجية وتدل الى نية عرقلة تشكيل الحكومة اكثر مما هي مطلب”.
 
ولفت خوري في برنامج حوار اليوم على قناة ال Otv مع الاعلامي غابريال بو مراد  الى ان اللقاء بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، أسس لمرحلة جديدة من التعاون في المجلس النيابي وبري ابدى حرصه على دعم العهد، واعتبر ان المصلحة الوطنية تقتضي ان تكون العلاقة جيدة بين مختلف مكونات القوى السياسية في المجلس النيابي، وتمنى خوري ان تتطور العلاقة بعد اللقاء الايجابي في عين التينة امس، لنصل ربما الى ورقة تفاهم بين التيار وحركة امل، وشدّد على اننا بحاجة للتنسيق بالمشاريع في المجلس بين جميع القوى وخاصة اننا اليوم اصبحنا نملك حضورا في مكتب المجلس وفي اللجان النيابية .
 
 
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