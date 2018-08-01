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الرئيس الاسد للجيش السوري: النصر قريب

1
AUGUST
2018
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أكد الرئيس بشار الأسد اليوم الأربعاء على أن "الجيش السوري هو درع الوطن في مواجهة العدوان ويحطم الحلقة تلو الأخرى في المشروع الصهيو-أميركي الذي يستهدف الجميع من دون استثناء".


وقال الأسد في كلمة وجهها إلى الجيش بمناسبة الذكرى الـ 73 على تأسيسه "أنتم تنتقلون من إنجاز إلى إنجاز أكبر ومن نصر إلى آخر في مواجهة الإرهاب الممنهج وداعميه إقليمياً ودولياً، ولقد أثبتم للعالم كله وعلى امتداد سبع سنوات ونيف أنكم مدرسة متكاملة الأركان في الوطنية والرجولة والتضحية والفداء".


كما تابع قوله "بفضلكم وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم من أمن واستقرار في معظم المناطق، فمن حمص إلى تدمر وحلب فالقلمون ودير الزور والغوطة الشرقية والغربية وبادية دير الزور وغيرها من المدن والأرياف والمناطق التي استعصى فيها الإرهابيون مدة من الزمن مدعومين بالسلاح والعتاد والمال والماكينة الإعلامية المأجورة لكنهم أرغموا في نهاية المطاف على الخروج مذلولين مدحورين".


وأكد الأسد أن "سوريا على موعد قريب مع النصر".

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