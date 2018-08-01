العلاقة اللبنانيّة-السوريّة وتأثيرها على تأليف الحكومة اللبنانية (بقلم جورج عبيد)

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لا يخفى على أحد بأنّ ملفّ العلاقة اللبنانيّة-السوريّة، تبدو عقدة العقد عند فريق من السياسيين والتكتّلات، وملحاحة وضروريّة عند فريق آخر كوّنته الأرومة المشرقيّة تكوينًا لا انفصال فيه أو عنه. ولا يخفى أيضًا بأنّ هذا الملفّ عينًا بما يمثّله من ثقل، احتشدت وتحتشد فيه عناوين كثيرة، أرخى ويرخي بظلاله السميكة على قضيّة تأليف الحكومة سواءً في الشكل أو في المضمون. ما زاد الظلال سماكة تلك المجزرة الرهيبة في السويداء، والتي حصدت شهداء أبرياء من الموحدين الدروز، ليتغلغلّ الملفّ بقوّة وينساب بفعالية إلى الطائفة الدرزيّة الكريمة ويقودها إلى انقسام وانشطار عموديين، وقد يأخذ بدوره منحى أفقيًّا، في تقييم تلك المجزرة وسرد أسبابها معطوفًا ومسنودًا على أسباب التأزيم داخل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، وهي بالدرجة الأولى التحالفات والانتخابات وقد أدّت إلى ما أدّت إليه في مدينة الشويفات.

تداعيات مجزرة السويداء تفرض على المراقب السياسيّ، أن يقرأها بإسهاب وإخلاص في آن، ينتميان إلى مجموعة حقائق دامغة. من تلك الحقائق أن المرتكبين اشتهوا بإجرامهم الفاحش أن يقلبوا الطاولة على نتائج ما صدر عن القمة الأميركية-الروسيّة الأخيرة في هلسنكي، وهي تقودإلى التسليم بواقع تسوويّ في سوريا وفي المنطقة عمومًا يقوم على تنفيذ القرارين 242 و 338 على مراحل متلاحقة. ظنّ هؤلاء أنّ تلك الجريمة بإمكانها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، لينتحروا بنارها ويذهبوا إلى الجحيم. المستغرب هنا أن يأتي تقييم وليد جنبلاط مضبوطًا على إيقاعات مترجرجة ومستوردة، خاليًا من حقائق واضحة. هذا استتبع ردًّا عنيفًا من الأمير طلال أرسلان رفض فيه قيادة الدروز إلى التقوقع والانعزال. تقييم وليد جنبلاط أكّد ويؤكّد بأنّه فقد أوراق القوّة المؤثرة ما بين لبنان وسوريا، سواء في المحيط الدرزيّ أو المحيط الأشمل والأعمّ، وهو العارف بأن الرئيس بشار الأسد باق والعلاقة بين لبنان وسوريا أمست حقيقة راسخة وثابتة لا يمكن المزاح فيها أو استدخالها في المزاج المتقلّب الخالي من العبقريّة السياسيّة ووما تبيحه من سلوك. "فالفرق بين العبقريّ والذكيّ، بأنّ العبقريّ هو الذي ينقذ أمتّه فيما الذكيّ هو الذي ينقذ نفسه" كما كتب السفير الراحل فؤاد الترك مرّة.

ثمّة خطورة ظهرت بالعناوين المحتشدة المتبحّرة والمبحرة بالتأثير وربما بالتغيير في الكثير من الدلائل المشوَّهة والمزوَّرة أو الوقائع المنحولة والمأوّلة، وما تمّ زرعه منها من قبل دوائر عكفت على استدخال سوريا ولبنان في التأزيم والتوتّر بلوغًا نحو الدمار والتمزّق وقادت عددًا من الأفرقاء اللبنانيين للتورّط في تفاصيلها ومفرداتها وأبعادها. واليقين-اليقين، أنّ الزارعين في سوريا لم يهدفوا لحظة واحدة إلى إسقاط الرئيس بشّار الأسد، "وسحل جثته" (لا سمح الله)، ورميها في النهر لتبلغ قعره وتغرق في قاعه كما اشتهى بعضهم "منتظرًا على ضفافه"، بل هدفوا دومًا إلى إسقاط سوريا كدولة وكيان تتمثّل فيها عناصر الحضارة والتاريخ، منذ عصر المسيحيّة الأولى إلى زمن الأمويين الذين بلغوا أوروبا واحتلّوا إسبانيا فولدت من رحمهم الأندلس إلى الزمان الحاضر، كما هدفوا وإلى إسقاط دولة حملت قضية فلسطين على منكبيها فاعتبرتها قضيتها الأولى، ووفق خطتهم (أي الزارعين)، متى سقطت سوريا كهالة راسخة وككيان جذوريّ سقط المشرق العربيّ من فلسطين إلى العراق مرورًا بالأردن ولبنان. كان الزارعون للحرب في سوريا وعليها، يهدفون وبقوّة إلى سلب المشرق من هويته الحقيقيّة ليستقرّ في اللاشيْ ويتدحرج نحو التلاشي الساحق والمسحوق ليبدو المشرق ممسوخًا غريبًا لا علاقة له بتاريخه ولا بحضارته ولا بحاضره ولا بهويته المنطلقة من تزاوج التاريخ والحضارة واللغة وانسكابها كما انسيابها في الحاضر وارتقابها المستقبل.

دامت الحرب في سوريا وعليها منذ 2011 إلى سنة 2018 أي سبع سنوات، اجتمعت الأمم كلّها في حرب كونية على هذه الأرض، ولم تركع سوريا البتّة، ولم يجنِ المتآمرون سوى الخيبات، لتقترب الساعة التي فيها يلملمونها كحطام متناثر فتبدو كغبار متطاير غير قابل للجمع، إنها ساعة الحقيقة التي حدّدت نصر سوريا ومصير محيط ارتبط بالصراع فيها وعليها، وعلاقة هذا المحيط من جديد بها، بفضل التحالف المتين بين الجيش السوريّ وحزب الله والإيرانيين والروس. لقد بدا التحالف صخرة صلدة تحطم فوقها عتوّ المؤامرة الخبيثة. والكلام على المحيط محدّد حتمًا بلبنان والأردن والعراق وفلسطين المحتلّة، أي هذا المربّع المحيط بسوريا وفي التاريخ القديم سميّ ببرّ الشام، وفي معركة درعا ومعبر النصيب وقد استعيد كاملاً من الجيش السوريّ ظهر التفاعل جليًّا من الجيشين الأردنيّ والعراقيّ مع الجيش السوريّ، وفي معركة فجر الجرود كان التفاعل بديعًا وجذّابًا بين الجيشين اللبنانيّ والسوريّ والمقاومة واليوم يحتفل لبنان بعيد الجيش، فتمّ تطهير جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك وجبال القلمون على دفعة واحدة فكتب للبنان بفضل هذا التلاحم الوجوديّ نصر جديد.

إنعكاس المشهد السوريّ على المحيط اللبنانيّ بليغ جدًّا ممّا يستوجب إعادة الحماوة إلى العلاقة اللبنانيّة-السوريّة بإيجابيّة طيبة، كما هي بادية ما بين الأردن وسوريا عبر اتصالات يقوم بها مسؤولون من البلدين. سيّما أن العلاقة الأردنيّة-السوريّة مرّت وبسبب الحرب في سوريا وعليها بمراحل صعبة وعاصفة. برأي مصادر سياسيّة مراقبة ومحايدة، لم تعد المكابرة نافعة لأحد، لا للرئيس سعد الحريري ولا لوليد جنبلاط ولا لأحد. وتنظر تلك المصادر إلى أن الاصطفاف المحيط بتأليف الحكومة ليس محصورًا بدقّة بما يسمى صراع الأحجام. وترى المصادر، بأنّ تلك التفاصيل ليست مألفات راسخة بل مجرد عناوين صغيرة متحرّكة ضمن عنوان واحد ووحيد وهو العلاقة اللبنانية-السوريّة المتوثّبة إلى رؤى تجديدية على قواعد متوازنة. وفي حقيقة الأمر إنّ المملكة العربيّة السعوديّة وقد احترقت أوراقها بالكامل في المنطقة من اليمن إلى سوريا، تستجمع تحت عباءتها القوات اللبنانية والحزب التقدميّ الاشتراكيّ وتيار المستقبل، من أجل أمرين فقط لا ثالث لهما:

1-عرقلة تأليف الحكومة حتى لا تعيد الحكومة الجديدة الاعتبار للعلاقة اللبنانيّة-السوريّة، تحت ستار النأي بالنفس كمفهوم بات هشًّا وملتبسًا بآن. وما قاله الرئيس سعد الحريري بأنّه لو تغيرت المعادلات فأنا لن أزور دمشق يؤكّد عقم الرؤية وعمق الأزمة والقائمة في تلك العرقلة الممعنة في قذف لبنان نحو مجهول عبثيّ، وقذف علاقته بسوريا إلى قطيعة لا طائل منها.

2-تفكيك عرى التلاحم بين الجيش والمقاومة في البيان الوزاريّ بحجة العقوبات المالية والاقتصاديّة المشدّدة على حزب الله من السعودية أو من أميركا. وهذا بدوره إذا تمّ سينقل لبنان إلى واقع مأزوم ومرتجّ ويعيد الواقع إلى المربع المتفجر بعد طول احتقان وانتظار.

أمام هذا الواقع، تستند المصادر على السلوك الفرنسيّ تجاه سوريا وعلى ما قاله سفيرها برونو فوشيه في لبنان في حديثه الأخير يوم العيد الوطنيّ لفرنسا. أمام هذا المشهد تقرأ تلك المصادر بأنّ العلاقة اللبنانية-السوريّة ضرورة استراتيجية للبنان وهدف جوهريّ لكون سوريا المدخل الجغرافيّ الوحيد والبريّ إلى المحيط العربيّ والأوروبيّ من بعد فتح معبر النصيب الحدوديّ مع الأردن، ولكون مسألة النازحين يفترض أن يستكمل حلّها ما بين لبنان وسوريا وليس بين لبنان والمجتمع الدوليّ حصرًا وهذا ما تمّ إبلاغه للبنان من خلال زيارة الوفد العسكريّ الروسيّ لقصر بعبدا ولقائه الرؤساء الثلاثة. ولذلك إن تأليف حكومة في لبنان تأبى الولوج في علاقة متكاملة ومتوازنة مع سوريا ستقود البلد إلى الانعزال والاختناق ومن ثم الانفجار. وترى بأنّ الرئيس الحريري يفترض به أن يكون منفتحًا على الواقع الجديد وليس منغلقًا عليه، وإلاّ فيستحيل حينئذ تأليف حكومة برئاسة شخصية ترفض العلاقة اللبنانيّة-السوريّ.

وفي الختام، العصمة ليست بيده وليس بيد أحد من الأفرقاء السياسيين، العصم بيد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يمهل ولا يهمل، بل سيحسم الخيار لمصلحة لبنان في توزانه الداخليّ الميثاقيّ، وعلاقاته الخارجية المتوازنة، من ضمن ثوابت السيادة والاستقلال وهوية لبنان العربيّة وجوهره المشرقيّ وبعده الكونيّ الساطع.