قائد الجيش للبنانيين: عهد منا في يوم عيدنا أن يكون أمنكم عنواناً وهدفاً

A + A -

شدّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ، على أنّ "ثلاثة وسبعين عامًا والجيش يسطّر صفحات مشرقة في تاريخ الوطن، حافلة بدلالاتها القوية ومعانيها العميقة"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كان الأول من آب هو اليوم الّذي نحتفل فيه بمناسبة عيد الجيش، بحيث تجتمع قلوب اللبنانيين قاطبةً على التقدير المتجدّد والثقة العالية بالمؤسسة العسكرية ، فإنّ كلّ يوم من أيام العسكريين هو مناسبة للالتزام الوطني الصادق والتضحية بلا حساب، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم".

ولفت العماد عون، في كلمة له بمناسبة عيد الجيش، إلى أنّ "السنوات الماضية حملت العديد من التغيّرات والأحداث والمحطات، لكنّ حقيقة لامعة برزت فلم ينل منها تعاقب الأيام ولا خطورة التحديات، هي حقيقة أنّ لبنان، ذلك الوطن الاستثنائي بكلّ ما للكلمة من معنى، ينهض بعد كلّ محنة ويتجاوز كلّ تجربة يخوضها، فيخرج أقوى وأصلب، ويمضي أبناؤه أكثر ثقةً وإيمانًا بوطنهم".

وركّز على أنّ "في عيد جيشنا، نجدّد الإعتزاز بإرثنا المشرّف، مستذكرين دماء الشهداء والجرحى الّتي ستبقى أمانة في أعناقنا، ونؤكّد أنّنا سنظلّ حماة للبنان ورسالته الإنسانية الجامعة، في وجه العدو الإسرائيلي والخطر الإرهابي"، مشدّدًا على أنّ "إلى أبناء وطننا العزيز، عهد منّا في يوم عيدنا، أن يكون أمنهم عنوانًا وهدفًا نضعه نصب أعيننا على مرّ الأيام".