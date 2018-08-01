تعقدت بين بري وجنبلاط على نحو غير مسبوق... عين التينة تتراجع خطوة الى الوراء

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أكدت أوساط سياسية مطلعة على عملية تشكيل الحكومة في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية أنه "شكل موقف رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط من مجزرة السويداء إحراجا لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سبق ان أبلغ المختارة، وكذلك رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، أنه يؤيد مطالب جنبلاط الحكومية، لكن خروج الأخير عن طوره ومبالغته في رد فعله ضد النظام السوري، واتهامه للنظام بالمسؤولية عن الأحداث هناك، عقدت الموقف على نحو غير مسبوق، واضطرت عين التينة الى التراجع خطوة الى الوراء ريثما تمر العاصفة السياسية الجديدة لجنبلاط والتي تأتي في توقيت سيئ وعكس التيار".