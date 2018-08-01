أسرار الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 01-08-2018

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البناء



كواليس

توقعت مصادر عسكرية عراقية أن يشمل القرار بالانسحاب العسكري الأميركي من سورية نهاية العام تخفيفاً للوجود الأميركي في العراق بما يحصره بالخبراء الذين تتضمّنهم العلاقة الموثقة بين الجيشين العراقي والأميركي، ضمن إطار التعاون الذي ترسمه السيادة العراقية، بحيث تزال القواعد الأميركية المنتشرة في أكثر من مكان من العراق ويصبح مكان تمركز الخبراء مقار وزارة الدفاع العراقية حصراً. وقالت المصادر إنها بدأت تلمس تحضيرات لوجستية تشير لهذا التوجه...

الجمهورية



تستعدّ مجموعة من المتضرِّرين للتحرُّك ضد إدارتها وباتجاه صندوق التعويضات بعدما تبيّن أن الضمانات التي وُعِدت بها مُجرّد وهم.

لاحظت أوساط سياسية أن حزباً ناشئاً يغيب عن العديد من النشاطات الميدانية لنائب يمثله.





اللواء



همس

لا يُخفي مرجع كبير اعتقاده أن أسباباً ذات صلة بالتطورات السورية تؤخّر ولادة الحكومة؟

غمز

يتردَّد أن مقرَّبين من مسؤول بارز، سيلعبون أدواراً اقتصادية في المرحلة المقبلة.

لغز

يتوقع رئيس لقاء نيابي صعوبات في تشكيل فريق عمله الحزبي، في ضوء التصادم بين عقلية قديمة وعقلية جديدة.

المستقبل



يقال إنّ المغرب سيستضيف مؤتمراً عالمياً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في تشرين الأول المقبل في مراكش، لبحث أزمة الهجرة دولياً وسبل إيجاد الحلول لها.