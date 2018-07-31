بالصور: جريمة مروعة بعد وفاة والديه في لبنان.. إبن صور جثة في اوستراليا!

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افادت مصادر لموقع يا صور انه تم صباح اليوم العثور على ابن صور المغترب في استراليا بدر حلاق نجل المرحوم حيدر حلاق جثة هامدة مصاباً بعدة طلقات نارية في منطقة بعيدة عن مكان سكنه في استراليا.



وقالت المصادر ان الفقيد تغيب عن منزله منذ 36 ساعة حيث جرت عمليات بحث مكثفة عنه ليتم العثور على جثمانه اليوم مقتولاً بالرصاص في ظروف لم تتضح بعد. وبدأت الشرطة الاسترالية تحقيقاتها على الفور.



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وقد علمنا أن الشاب بدر حلاق سافر منذ أشهر قليلة، بعد وفاة والده الذي وفاته المنية بعد وفاة والدته أيضاً بسنة.