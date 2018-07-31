بالفيديو: الرئيس عون لابناء وبنات شهداء الجيش :"اعتبروني بمثابة والِدِكُم، وأنا أحبُكُم"

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هم بذل آباؤهم التضحيات الجسام حتى قرّبوا أرواحهم حفاظا على علم بلادهم وذوداً عن وطنهم لبنان... وهو رئيس قائد سابق للجيش يعرف معنى ان يهرق لابس البزة المرقطة حياته لكي تزهر الرض فخراً وكرامة... وفي 31 تموز عيد شهداء الجيش فتح القصر الجمهوري ذراعيه مستقبلا ابناء وبنات الشهداء فكان لقاء مؤثر مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيجة ناديا الشامي عون:

ومن الوفد كلمات من القلب للاب الروحي:

وبعد انتهاء اللقاء والتقاط الصور التذكارية، صافح الرئيس عون واللبنانية الاولى ابناء الشهداء، الذين قاموا برفقة السيدة عون بجولة في ارجاء القصر الجمهوري، رافعين علمي لبنان والجيش.