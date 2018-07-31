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الحدثُ الأبرز اليوم، اللقاءُ اللافت، لكن غير المفاجئ، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس التكتل الأكبر في المجلس جبران باسيل.

وبحسب معلومات الـOTV، فأجواء اللقاء كانت ممتازة، وهي تؤسس لمرحلةٍ جديدة من التعاون.

وإذا كان اللقاء خلا وفق المعلومات من أي بحثٍ في الماضي، وظل بعيداً عن منطق العتاب، فقد بَرَزَ خلاله حرصٌ شديد أعرب عنه الرئيس بري على دعم العهد ونجاحِه، لا بل إصرارٌ من جانبِه على العمل على إنجاح العهد.

حكومياً، اعتبر بري خلال اللقاء أن تخريبَ تشكيلِ الحكومة هو تخريبٌ للعهد، اذ ان الاستهدافَ واضح. وفي هذا المجال، برز تطابقٌ في وجهتي النظر بين الجانبين، حيث كان اتفاقٌ على ضرورةِ اعتمادِ معاييرَ واضحة لحكومةِ وحدةٍ وطنية. أما بالنسبة الى لقاء الحريري – باسيل، فتشير المعلومات إلى استعداد باسيل لتلبية الدعوة متى أتَتْهُ من رئيس الحكومة المكلف، لأن العلاقة جيدة بينهما والاتصالات قائمة أصلاً.

تشريعياً، تخلل اللقاءْ بحثٌ في التعاون في مجلس النواب، على عتبةِ مرحلةٍ تشريعية مهمة، وفي هذا السياق، أعرب باسيل عن حرصه على نجاح العمل التشريعي، خصوصاً ان تكتل لبنان القوي سيكون له دورٌ فاعل في طرح القوانين واقرارها.

وتخلل اللقاء أيضاً بحثٌ في ملفات المنطقة، ومن ضمنِها ملف النازحين السورييين وضرورةِ تسريعِ عودتِهم الى سوريا...

هذا في الشأن السياسي التفصيلي. أما في الشأن الوطني العام، فلقاء الأب وأبنائه بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وأبناء وعائلات شهداء الجيش. ورئيس الجمهورية يؤكد أن "لا شيءَ يعوّض خَسارة الاستشهاد سوى متابعة النضال في سبيل الوطن الذي حَلِم به شهداؤنا واستشهدوا من أجله".