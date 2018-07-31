living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نقابة موظفي كهرباء زحلة ترد على ضاهر "تضليلك لن يعكر صفو العلاقة بين الشركة و مشتركيها"

31
JULY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إن نقابة موظفي كهرباء زحلة إذ تستغرب الهجوم على شركة كهرباء زحلة الذي يحمل في طياته الكثير من علامات الاستفهام في التوقيت والمضمون تحت غطاء رفع الظلم عن ابناء القضاء من قبل صاحب السعادة، يهمها ايضاح ما يلي:
1 – أن الشركة، التي اصبحت مثل يحتذى به وأمنية كل قرية وكل مواطن لبناني الاستفادة من هذا الانجاز، تفتخر بإنارة نطاق عملها 24/24 ساعة، فهذا الانجاز لم يكن ليحصل لولا ارادة ودعم المواطنين له.
2 – حقيقة أن ابن زحلة يدفع الفاتورة الاغلى، يهمنا ايضاح أن معدل التوفير بلغ 40% من مجموع الفاتورتين (الشركة والمولد)، فالالتباس الحاصل لدى سعادتك ما بين تعرفة كهرباء زحلة وتعرفة المولدات خارج نطاق كهرباء زحلة ما هو الا محاولة تضليل للرأي العام، فتعرفة 400 و 600 ل.ل. لا بل 750 ل.ل. هي تعرفة المولدات بقدرات متدنية (5 امبير) بحيث يمكن لسعادته التأكد منها من اقرب قرية لنطاق الشركة، أما تعرفة الشركة يبلغ معدلها 240 ل.ل. مع قدرات عالية (20 امبير وما فوق).
3 – سعادتك، أن تنصب نفسك كمدافع لرفع الظلم عن ابناء القضاء يكون في مكان آخر غير هجومك على انجاز شركة كهرباء زحلة، فأبناء القضاء هم على دراية كبيرة من الوعي والذكاء ويعرفون جيداً أن بيانك هذا ما هو الا تضليل لهم، الم يكن من الاجدى أن تصب اهتمامتك على ملفات يفتقدها المواطن؟
4 - يا سعادة النائب، أن رمي سنارة التضليل خاصتك في مياه كهرباء زحلة النقية، الصافية والواضحة وضوح الشمس لن يعكر صفو علاقة الشركة مع مشتركيها الذين هم ادرى بمصالحم ويعرفون جيداً مصالحك.
5 – سعادة النائب، أن هجومك على انجازات الشركة ما هي الا محاولة ذر رمادك في عيون تعرف جيداً غايتك، فرؤية الوطن بما تحمل في معانيها تبدأ من معالجة مشاكل الناس الانمائية والاجتماعية والاقتصادية والامنية وليس ضرب المشاريع الناجحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout