جنبلاط يدعو لإقالة وزير الطاقة والأخير يرد!

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غرد النائب السابق وليد جنبلاط عبر تويتر قائلاً: البنك الدولي ينصح لبنان بالتخلي عن البوارج العثمانية وبناء معامل اليست هذه فرصة ايضا لاقالة الوزير الحالي ومعلمه

وقد رد عليه الوزير سيزار أبي خليل قائلاً: فعلاً لما بدك تقلل شئمة ببطل في شي عيب... انه يا بدنا نشتري منكن كهرباء من وحدات انتاجية توضع على سنسول الكوجكو او الهدر يلّي عملتوه من سنة ١٩٩٠ لليوم بكون مسؤوليتنا؟

وبدوره علّق النائب زياد أسود قائلاً: يا بيك قبل ما تقترح اقالة وزير نسأل لماذا لم تقبل اقالة فساد وزاراتك ثم لماذا لم تقدم حلول طوال سنوات لتأمين طاقة و شاركت بسرقة اموال اللبنانيين و المهجرين ثم ما هي حلولك مع حلفائك المعطلة للمعامل منذ سنوات قبل البواخر ويبقى السؤال الى اين